"Дуже смачно!" Епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото

Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу
Зухвала і провокативна MARUV (Анна Корсун) днями представила новий кліп на пісню "Між нами", який вже встиг зібрати більше 1 млн переглядів! Співачка вирішила не мучити шанувальників в очікуванні, а показати в деталях яскраві образи, які можна спостерігати в її відеороботі. Вона буквально завалила Instagram грячими знімками, зробленими в перервах між знімальним процесом.
"Латексна гейша" з відвертим шоу-балетом позувала на столі в оригінальному кімоно з високими вирізами до талії, оголивши апетитні стегна. Вона приймає пікантні і супервідерті пози, що дозволяють оцінити всі достоїнства фігури дівчини. Азіатська атрибутика в кадрі лише додає "перчинки" атмосферному фотосету.
"Між нами" вже набрав свій перший 1 мільйон переглядів! Всім глядачам спасибі велике!" - поділилася Ганна радісною новиною.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Під фото накопичилося безліч захоплених відгуків. Фани прийшли у захват від "латексної гейші" та її герлз-балету.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Скріншот коментарів
Нагадаємо, MARUV поділилася результатами гарячого фотосету в купальнику. Співачка відпочила з чоловіком в мальовничій Албанії.
До речі, MARUV в образі сексапільної поліцейської спокусила епатажним фотосетом. Вона позувала разом зі своїм гьорлз-балетом.