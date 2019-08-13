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"Ріанна відпочиває": MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.08.2019 - 13:28
"Ріанна відпочиває": MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками
Спокуслива MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV стала однією з учасниць нового сезону Танці з зірками

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати шанувальників відвертими образами і чуттєвими зйомками. Зазначимо, що буквально минулої ночі українська співачка здивувала багатотисячну армію шанувальників нічною зйомкою! При цьому MARUV позувала у відвертій "хижому" комбінезоні з лаковими вставками, в багажнику автомобіля! Співачка заінтригувала прихильників новим відеоальбомом.

На цьому приємні новини від Корсун не закінчилися. Так, на своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала цілий фотоальбом нових кадрів, на яких також позує в облягаючому сексуальному вбранні з чорного латексу, в приглушеному світлі, на тлі блискучої стіни і лампочок.

"Бекстейдж зі зйомки Танці з зірками", - підписала серію кадрів MARUV.

&quot;Ріанна відпочиває&quot;: MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками

&quot;Ріанна відпочиває&quot;: MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками

Спокуслива MARUV в латексному костюмі (фото: instagram.com/maruvofficial)

Таким чином співачка ще раз нагадала шанувальникам, що стала однією з учасниць нового сезону популярного проекту Танці з зірками на телеканалі "1+1".

Так, головний символ вибухового сезону прикотився до співачці MARUV, яка готова була прийняти естафету і пообіцяла всім зустрітися на паркеті. Артистка передала естафету далі популярному співакові Поліграф Шарікоff, більш відомому як Серьога.

Шанувальники MARUV поспішили прокоментувати її нові фото:

  • “Богиня, дуже чекаю танців! Впевнена, що ви всіх там виграєте"
  • "Найкраща, ми любимо тебе"
  • "Ріанна відпочиває"
  • “Все! Я знаю, за кого я буду вболівати в цьому сезоні!"
  • “Ось і переможниця! Яка ж шикааарна"
  • "Настільки сильно осінь ми ще не чекали"
  • "Чекаємо з перемогою свою Королеву!"
  • "З космосу"
  • "Красуня, ви всіх там виграєте дуже чекаємо"

&quot;Ріанна відпочиває&quot;: MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Спокуслива MARUV в латексному костюмі (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервыдвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.

До речі, раныше MARUV в образі сексапільної поліцейської спокусила епатажним фотосетом. Вона позувала разом зі своїм гьорлз-балетом.

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