У РФ показали список заборонених зірок, які висловилися проти вторгнення Путіна

У Росії заборонили виступ низки артистів, які висловилися проти вторгнення путінської армії на територію України. Причому в цьому переліку, як наші зірки, так і російські.

Список з'явився в Telegram-каналі Агентство , з посиланням на промоутера деяких музикантів.

З вимогою зіткнувся і, принаймні, один його клієнт - відомий артист, після того, як почав свій виступ з антивоєнного заклику.

Зазначимо, що деяких виконавців навіть змушують дати письмове зобов'язання не висловлюватися про "проведення Збройними силами РФ спеціальної операції на Україні". За словами промоутера, це просять робити під приводом підписання "зобов'язання про недопущення порушень законодавства".

Oxxxymiron, Максим Галкін, Борис Гребенщиков, соліст групи Нерви, учасники Anacondaz, Каста, Кровосток та інші.

Микита Алексєєв (Alekseev), Макс Барських, Віра Брежнєва, Іван Дорн, Настя Каменських, Дмитро Монатік, Світлана Лобода, Надя Дорофєєва, Потап, групи Океан Ельзи, Один в каное.

Причому під заборону потрапили не тільки виступи артистів на території РФ, а й звучання їхніх пісень.

Нагадаємо, що список тих зірок, які підтримали свого вождя, також немалий. Про нього ми писали раніше.

Також повідомлялося про російських зірок, які вже покинули "немиту Росію" і закликають так зробити інших.

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