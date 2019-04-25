Є режим: Лілія Подкопаєва поділилася методами виховання дітей

Лілія Подкопаєва після нетривалого мовчання заговорила нарешті про свою вагітність. Зазначимо, що 40-річна олімпійська чемпіонка вагітна другою дитиною. При цьому у спортсменки є двоє дітей: прийомний син Вадим (13 років), а також рідна донька Кароліна (12 років). При цьому у ЗМІ активно заговорили про "цікаве положення" Лілії в кінці березня – "з подачі" телеведучої Каті Осадчої. Яка опублікувала фото Подкопаєвої з її нареченим (бізнесмен Ігор Дубінський) і привітала пару з важливою новиною. Поки що пара заручена.

На даний момент Лілія більше часу проводить в США. Однак в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" спортсменка розповіла про правила виховання дітей.

Так, Подкопаєва зазначила, що у її сина і дочки є певний режим дня. Також обов'язковим у "порядку денному" є сніданок.

"Є режим, якого ми дотримуємося кожен день, кожне ранок. Обов'язково сніданок: здоровий, який калорійний, який дає енергію. Це можуть бути яйця відварені або смажені, у вигляді омлетів, абсолютно різні. Вівсяні каші", - ділиться сімейними моментами Лілія Подкопаєва.

Донька Лілії Подкопаєвої з домашнім улюбленцем

Крім цього нещодавно в сім'ї спортсменки з'явився домашній улюбленець - французький бульдог на прізвисько Бенджамін.

"Діти за нього теж несуть відповідальність. Ранкова прогулянка, годування. Я поки приготую йому його сніданок, діти повинні обов'язково приділити йому увагу, погуляти перед школою. Бенечка - наш улюбленець, ми просто всі мліємо", - ділиться чемпіонка.

Діти Лілії Подкопаєвої

Нагадаємо, до цього Подкопаєва відверто розповіла, як діти сприйняли новину про її вагітності.

Також Подкопаєва показала фото з Парижа з Каменських, Потапом, Дорофєєвою та Дантесом.