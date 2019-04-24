ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лілія Подкопаєва зізналася, як діти сприйняли її третю вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2019 - 12:34
Лілія Подкопаєва зізналася, як діти сприйняли її третю вагітність
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подкопаєва нарешті відкрито заговорила про свою вагітність

Абсолютна олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва чекає третю дитину. Зірка заручена з бізнесменом Ігорем Дубинським. Також спортсменка має двох дітей від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним, один з яких - усиновлений син Вадим. Зараз Лілія більшу частину часу живе в США і в ексклюзивному інтерв'ю передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" розповіла, як її старші діти сприйняли звістку про скоре поповнення в родині.

Своє цікаве положення спортсменка не приховує, але говорить про свою другу вагітність дуже обережно.

"Всьому свій час, воно і так буде явно через ... Тому, знаєте, як бог дав такий подарунок, і ми дуже раді і з нетерпінням чекаємо зустрічі. Так що спасибі за привітання", – говорить спортсменка.

За словами Подкопаєвої, ця новина не стала для її сім'ї несподіванкою.

"Не можу сказати, що прямо якимось сюрпризом. Так було завгодно Богові", – ділиться зірка.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

16 років тому на Подкопаєву напали невідомі. Вони вкрали її автомобіль і нанесли тяжкі тілесні ушкодження. Після цього лікарі повідомили спортсменці, що вона не зможе мати дітей. Лілія з тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним всиновила хлопчика Вадима, а вже скоро спортсменка дізналася, що вагітна. 2006 року Лілія народила доньку Кароліну.

"Були моменти в житті, коли відбулися неприємні речі зі мною, і дійсно лікарі говорили про те, що ... Ну, напевно, все, що в нашому житті відбувається, ми, напевно, проходимо теж якісь уроки життєві. Але, іноді, як пояснюють психологи, що ми проходимо, ми за щось розраховуємося, розплата, напевно, приходить, чи що тому так, це дійсно було, це диво, яке відбувається до сих пір, коли я усвідомлюю, що жінка, коли стає мамою, це щось незвичайне, це якесь диво. Це дар божий, який просто дійсно потрібно цінувати", – каже Лілія Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з дітьми

Лілія Подкопаєва з дітьми

За словами чемпіонки, її діти сприйняли новину про вагітність по-різному.

"Кароліна запитала: так ти що нас вже любити не будеш? І почала плакати. Я кажу: донечка, ну ти що, ти ж найулюбленіша дівчинка на світі. Ну Вадим як чоловік уже сприйняв. Потім вони говорили про те, кого б вони хотіли. Я думаю, що вони до кінця все одно ще не розуміють, тому що, коли відбудуться вже такі зміни, вже тоді вони зрозуміють, які в житті відбуваються моменти. Все чудово. Вадим хоче брата, Кароліна хоче сестру. Каже - я віддам всі іграшки свої, якими я вже не граю", – ділиться спортсменка.

Нагадаємо, раніше Подкопаєва показала фото з Парижа з Каменських, Потап, Дорофєєвої та Дантесом.

Французька романтика: вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі Вагітна Подкопаєва показала одухотворене фото в унікальному місці
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Лилия Подкопаева
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся