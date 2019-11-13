Без ретуші і фільтрів: Віра Брежнєва показала "живі" кадри з закулісся фотосесії

Співачка зізналася, що їй подобаються випадково зроблені фото
Віра Брежнєва - справжня ікона стилю і приклад для наслідування, яка завжди захоплює своїми ефектними образами і квітучим зовнішнім виглядом. При цьому сама співачка більше схиляється до природності - так, нещодавно вона зізналася, що її улюблений макіяж - ледь помітний нюдовий. Нещодавно артистка знялася в стильній фотосесії для глянсового журналу ELLE, проте на своїй сторінці в Instagram вирішила поділитися не ідеальними гламурними фото, а "випадковими" закулісними кадрами.
Віра опублікувала добірку "живих" фото, зроблених між позуванням для фотографа. На них знаменитість відображена в неймовірних нарядах, однак з розслабленим або ж задумливим виразом обличчя.
Артистка приміряла маленьке чорне плаття, яке доповнила колготками в горошок, а також чорне плаття в білий горох і пишну "повітряну" спідницю.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)
"Коли відбувається зйомка для журналу, для друку вибираються найкрасивіші, акуратні кадри. Далі вони обробляються і картинка стає ідеальною! Але мені іноді так подобаються випадково зроблені кадри, живі, які нікуди не йдуть, але завдяки тому, що є Instagram, їх можна теж показати!!)) без обробок, ретуші, фільтрів. Де я знову ж спокійна і зосереджена на процесі зйомок для @elle_russia Яке фото з цих найбільше подобається?" - поділилася Брежнєва.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)
Шанувальники обсипали улюблену співачку компліментами, зазначивши при цьому, що у неї дуже сумний погляд.
Скріншот коментарів (instagram.com.ververa)
Раніше спокуслива Віра Брежнєва розохотила шанувальників "мокрим" фото біля фонтану в Італії.