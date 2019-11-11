"Люблю залишатися собою": Віра Брежнєва показала свій улюблений варіант макіяжу

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Співачка зазначила, що не любить малювати на собі чуже обличчя

Віра Брежнєва - яскрава і ефектна, і з легкістю приміряє на себе найрізноманітніші образи. Приміром, нещодавно співачка викликала захват появою в пікантному латексному костюмі і грайливій "котячій" масці, перевтілившись в сексуальну кішечку. При цьому артистка зізналася, що не любить занадто яскравий макіяж, який робить її несхожою на саму себе.

На своїй сторінці в Instagram Віра опублікувала портретний знімок, на якому вона зображена зі своїм улюбленим варіантом макіяжу на обличчі - нюдовим. Вона лише злегка підвела очі і нафарбувала губи світлим блиском, а також вирівняла тон обличчя.

"Макіяж найчастіше не зовсім правильно сприймають. Мейк потрібен, щоб трохи відкоригувати недоліки і підкреслити достоїнства. При цьому не намалювати маску на собі, якесь чуже обличчя, нехай і красиве. Люблю навіть в макіяжі залишатися собою. Тому мій улюблений - нюдовий мейк. Віра, 37 років. Ps. Я не сумна, не втомлена. Просто спокійна", - поділилася Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Користувачі мережі поспішили залишити свої відгуки під таким ніжним і милим фото артистки.

Віра, ви для мене сама ніжна, світла, добра. Це відмінне фото з природною красою

Казково гарна, завжди. сильна, дивно дивна

З великим інтересом спостерігаю за Вашим мистецтвом бути красивою жінкою і за культивацією саме природної краси

Просто спокійна. І красива.

Без мейк ви ще красива, чиста і ніжна.Ви з середини і зовні однакова, реалная,, настощего, оригиналная.Любимоя моя співачка

Вірочка , чому у Вас часто такий сумний погляд? Посміхніться

Ну Віра, з вашою зовнішністю можна все!)

Я теж люблю такий мейк

Без макіяжу будь-яка жінка виглядає молодше, натуральніше. Віра, ви супер! Та що там говорити, красу нічим не зіпсуєш, навіть макіяжем

Ви прекрасні

Як тобі йде твоя природність

Скріншот коментарів (instagram.com.ververa)

До речі, Віра Брежнєва розохотила шанувальників "мокрим" фото біля фонтану в Італії.