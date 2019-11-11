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"Люблю залишатися собою": Віра Брежнєва показала свій улюблений варіант макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.11.2019 - 14:31
"Люблю залишатися собою": Віра Брежнєва показала свій улюблений варіант макіяжу
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Співачка зазначила, що не любить малювати на собі чуже обличчя

Віра Брежнєва - яскрава і ефектна, і з легкістю приміряє на себе найрізноманітніші образи. Приміром, нещодавно співачка викликала захват появою в пікантному латексному костюмі і грайливій "котячій" масці, перевтілившись в сексуальну кішечку. При цьому артистка зізналася, що не любить занадто яскравий макіяж, який робить її несхожою на саму себе.

На своїй сторінці в Instagram Віра опублікувала портретний знімок, на якому вона зображена зі своїм улюбленим варіантом макіяжу на обличчі - нюдовим. Вона лише злегка підвела очі і нафарбувала губи світлим блиском, а також вирівняла тон обличчя.

"Макіяж найчастіше не зовсім правильно сприймають. Мейк потрібен, щоб трохи відкоригувати недоліки і підкреслити достоїнства. При цьому не намалювати маску на собі, якесь чуже обличчя, нехай і красиве. Люблю навіть в макіяжі залишатися собою. Тому мій улюблений - нюдовий мейк. Віра, 37 років. Ps. Я не сумна, не втомлена. Просто спокійна", - поділилася Брежнєва.

&quot;Люблю залишатися собою&quot;: Віра Брежнєва показала свій улюблений варіант макіяжу

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Користувачі мережі поспішили залишити свої відгуки під таким ніжним і милим фото артистки.

  • Віра, ви для мене сама ніжна, світла, добра. Це відмінне фото з природною красою
  • Казково гарна, завжди. сильна, дивно дивна
  • З великим інтересом спостерігаю за Вашим мистецтвом бути красивою жінкою і за культивацією саме природної краси
  • Просто спокійна. І красива.
  • Без мейк ви ще красива, чиста і ніжна.Ви з середини і зовні однакова, реалная,, настощего, оригиналная.Любимоя моя співачка
  • Вірочка , чому у Вас часто такий сумний погляд? Посміхніться
  • Ну Віра, з вашою зовнішністю можна все!)
  • Я теж люблю такий мейк
  • Без макіяжу будь-яка жінка виглядає молодше, натуральніше. Віра, ви супер! Та що там говорити, красу нічим не зіпсуєш, навіть макіяжем
  • Ви прекрасні
  • Як тобі йде твоя природність

&quot;Люблю залишатися собою&quot;: Віра Брежнєва показала свій улюблений варіант макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com.ververa)

До речі, Віра Брежнєва розохотила шанувальників "мокрим" фото біля фонтану в Італії.

"Повністю довіряю": Віра Брежнєва висловилася про чоловіка, пошуки стилю і секрети стрункості "Дика чи домашня?" Віра Брежнєва в образі латексної кішечки звела з розуму мережа
Новини України Віра Брежнєвамакияж
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