"Вирішила звести з розуму?" Тіна Кароль звабила шикарним декольте

Тіна Кароль останнім часом обожнює радувати шанувальників чуттєвими фотосесіями в чорно-білих тонах. На чаруючих знімках вона демонструє різні грані своєї ніжності та сексуальності, змушуючи прихиильників розсипатися в компліментах і ледь переводити подих. Новий кадр в Instagram поп-діви не став винятком. Співачка вирішила заворожити значним декольте, буквально звівши з розуму численних підписників.

На портретному знімку Тіна відображена в оригінальному образі. Вона прикрила одну частину обличчя рукою, а на її пальцях красується шпилька з підвісками. Співачка прикрила очі, її волосся укладене в звичну зачіску – природні великі хвилі-локони, вологий блиск темної помади видає той факт, що макіяж був зроблений з акцентом на губи. Автором зйомки стала відомий український фешн-фотограф Соня Плакидюк.

Компліменти від фанів обрушилися на Тіну потужним потоком, адже вони не змогли пройти повз ефектне фото. Шанувальники вивчили буквально кожну деталь образу, включаючи родимки і ключиці.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Наша неймовірна красуня", "Красуня", "Заворожуєш", "Богиня", "Тіна ти неймовірна", "Ну що сказати - богиня є богиня", "Дайте повітря! Богиня", "Принцеса", "Вирішила звести всіх з розуму?", "Поверніть повітря!", "Ніжність", "Як картина", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу ефектним образом в прозорому вбранні. Вона опублікувала чуттєвий монохромний знімок.

Раніше Тіна Кароль изучмила елегантним образом "вчительки". Вона позувала в оигиннальном сукню.

До речі, Тіна Кароль заворожила ніжним знімком у світло-блакитному платті.