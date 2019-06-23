Час не владний: Тіна Кароль підкорила чуттєвим образом в прозорому вбранні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка привела мережу в захват поретным фото

Тіна Кароль може похвалитися величезною армією шанувальників, які стежать за її життям не менш ретельно, ніж за творчістю. Кожен вбрання, фотосесію і вихід у світ вони обговорюють в соцмережі і незмінно захоплюються стилем співачки і її вмінням перевтілюватися перед камерою, приміряючи на себе різні образи. Артистка регулярно публікує в Instagram-акаунті різноманітні кадри з як вже улюблених шанувальниками, так і нових фотосетів, які, з кожним разом стають все більш відвертими. Так, вона показувала цілий цикл пікантних знімків в ліжку, демонструючи свої чарівні вигини. На свіжому портретному фото зірка зображена в прозорому вбранні. А її чуттєвий образ буквально запаморочив голову захопленій інтернет-публіці.

Українська діва пронизливо дивиться в камеру, трохи примруживши очі. Її волосся розметались по обличчю. Чуттєві губи – яскравий акцент в макіяжі, який часто роблять візажисти знаменитості. На фото легко можна розглянути прозоре вбрання співачки з довгими рукавами і оригінальним коміром-стійкою.

Фото викликала бурю емоцій у шанувальників. Вона стали ділиться враженнями і відзначати, що Тіна виглядає неперевершено, а час над нею зовсім не владний.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Тіночка, сонечко наше, як ти прекрасна!", "Боже, який погляд!", "Яка гарна, богиня!", "Час над нею не владний", "Захоплююся!", "Космос", "Неймовірна!", "Ти така гарна, описати на скільки, не вистачає слів і сил", "Шикарна жінка!" - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила мережу вишуканим образом "ідеальної вчительки".

Раніше Тіна Кароль захопила ніжним луком у світло-блакитному напівпрозорому платті з незвичною зачіскою.