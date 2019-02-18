Біла ворона: Регіна Тодоренко відверто зізналася в б'юті-недоліках

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко зазначила, що зовсім скоро шанувальники побачать продовження шоу "Мейкаперы"

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка раніше показала рідкісне "вагітне" фото, похвалилася продовженням шоу "Мейкаперы" на російському телеканалі "Пятниця". Зазначимо, що яскраве шоу покликане вибрати кращого початківця візажиста з десятка талановитих претендентів.

В рамках запуску нового проект, Регіна Тодоренко зробила своєрідний "камінгаут". З'ясувалося, що Регіна вкрай погано розбирається в модній індустрії і різних тренди макіяжу. Про це блогер написала на своїй instagram-сторінці.

"Чесно скажу, що цей проект (ред. — "Мейкаперы") дався мені нелегко, особливо після тревел-шоу "Орел и Решка". По-перше, я дуже погано розбираюся в мейкап-трендах. По-друге, мені складно влитися в модну індустрію (відчуваю себе білою вороною)", — зізнається своїм підписникам Регіна.

При цьому Регіна традиційно опублікувала нове фото, на якому позує в стильному образі — в блузі з об'ємними рукавами теракотового кольору.

Стильна Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також Тодоренко зазначила, що під час зйомок гламурного шоу їй доводиться по 14 годин на добу стояти на підборах. А це, за словами Регіни, — "пекельне пекло", краще лазити по горах.

"Тепер у новому році настав новий сезон "Мэйкаперы", я намагаюся з усіх сил бути в темі. У моїй професії дуже важливо володіти інформацією і бути в курсі всього, що відбувається - цього я вчуся щодня", — уточнила Тодоренко.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розповіла про найромантичніше побачення з Топаловим.

Також до цього Тодоренко ризикнула показати себе без косметики.