"Щаслива мама": Регіна Тодоренко розповіла про свої грандіозні плани

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча заявила, що підтримує активну життєву позицію та має намір поєднувати кар'єру і роль мами

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко не звикла сидіти без діла. Її не зупиняє ні декретну відпустку, ні ускладнення, викликані грудним вигодовуванням, ні невдоволення недоброзичливців, які кожен раз норовлять розкритикувати молоду маму в тому, що вона мало часу приділяє дитині. Про свої погляди і плани на активну життєву позицію і материнство зірка написала в Instagram.

Знаменитість анонсувала вихід нового сезону програми "П'ятниця з Регіною" і пообіцяла глядачам багато цікавого, а також зазначила, що дуже хоче довести всім – бути реалізованою в професії і поєднувати з батьківськими обов'язками, можливо!

На фото Регіна у довгому атласному сукню персикового кольору з жовтою вставкою позує разом з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим

"Ми розпочинаємо новий сезон! Я представлю вам наш новий формат, нових гостей, провокаційні ігри, веселі й сумні історії наших зірок і не буду скаржитися і нити про те, як іноді складно і страшно бути мамою! Все, що я роблю, приносить мені задоволення, а якщо не задоволення, то безцінний досвід. Хтось скаже: "навіщо вона себе гвалтує, нехай сидить вдома і виховує дитину". А я відповім: "Мені так хочеться стати хорошим добрим прикладом того, що жінка може вести активний спосіб життя і залишатися гарною мамою!" Нехай я не знаю, яким буде результат, ми побачимо його через 15-20 років, але точно розумію, що хочу бути щасливою реалізованою мамою з щасливим чоловіком і дітьми! Я люблю працювати, а ще більше люблю свою родину", - зізналася вона.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники Тодоренко розгорнули в коментарях жарку дискусію, сперечаючись про правильність позиції зірки. Багато з них підтримали Регіну, вважаючи, що вона права у своїх поглядах.

"Регіночка, ви просто розумниця і красуня! У вас все вийде", "Регіна, Ви велика молодець! Успіхів!", "Умничка. Виглядаєш чудово", "Це круте рішення і зможе його прийняти і реалізувати тільки сильна людина! Ви така!" - писали фолловери.

Також зірка "Орла і решки" опублікувала фото в міні-спідниці, на якому позує в піджаку кавового кольору і червоно-білих кросівках.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зізналася, що строго стежить за харчуванням чоловіка і показала його в домашній обстановці.

Раніше Регіна Тодоренко постала перед Владом Топаловим в пікантному образі, викликавши подив.