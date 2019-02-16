Регіна Тодоренко показала рідкісне "вагітне" фото

Шанувальники Тодоренко в захваті від вагітної ведучої
Популярная телеведущая Регина Тодоренко показала своим поклонником фото, сделанное еще во время беременности. Данную фотографию Регина разместила на своей странице в Instagram.
"Напишите, пожалуйста, за что вы не любите рекламу?", - подписала фото Тодоренко.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Новая фотография ведущей вызвала восторг у пользователей сети.
"Регина Тодоренко вы совсем не изменились, как и были красавицей так и остались", - написала vdetarinn.
"Это Монако! Здание суда у вас за спиной", - прокомментировала menshikova_katusha88.
"Как поставить сразу миллион лайков", - отметила anastasia__8826.
"Честно, у вас на странице стало очень много рекламы. Причем как бы начинаете издалека, - с появлением ребенка ... машину… и сразу понятно, что это не от вас идет текст, а это начало рекламы. Немножко разочаровывает. Во-первых, потому что ее стало очень много и часто, а во-вторых, как тут кто-то написал- хочется читать про вас, а не про продукцию", - написала tantan.il.
Напомним, что Регина Тодоренко рассказала поклонникам о своей мечте.
Ранее сообщалось о том, что Тодоренко показала пикантное хоум-видео со своим мужем Владом Топаловым.
Мы также писали о том, что элегантные Тодоренко и Топалов восхитили фанов своим трогательным фото.