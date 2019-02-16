Регіна Тодоренко показала рідкісне "вагітне" фото

Шанувальники Тодоренко в захваті від вагітної ведучої

Популярная телеведущая Регина Тодоренко показала своим поклонником фото, сделанное еще во время беременности. Данную фотографию Регина разместила на своей странице в Instagram.

"Напишите, пожалуйста, за что вы не любите рекламу?", - подписала фото Тодоренко.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Новая фотография ведущей вызвала восторг у пользователей сети.

"Регина Тодоренко вы совсем не изменились, как и были красавицей так и остались", - написала vdetarinn.

"Это Монако! Здание суда у вас за спиной", - прокомментировала menshikova_katusha88.

"Как поставить сразу миллион лайков", - отметила anastasia__8826.

"Честно, у вас на странице стало очень много рекламы. Причем как бы начинаете издалека, - с появлением ребенка ... машину… и сразу понятно, что это не от вас идет текст, а это начало рекламы. Немножко разочаровывает. Во-первых, потому что ее стало очень много и часто, а во-вторых, как тут кто-то написал- хочется читать про вас, а не про продукцию", - написала tantan.il.

Напомним, что Регина Тодоренко рассказала поклонникам о своей мечте.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко показала пикантное хоум-видео со своим мужем Владом Топаловым.

Мы также писали о том, что элегантные Тодоренко и Топалов восхитили фанов своим трогательным фото.