Рідкісний кадр: Ольга Фреймут показала всіх своїх дітей і чоловіка

Відома українська телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут нечасто балує шанувальників сімейними кадрами. Однак нещодавно вона виклала зворушливе архівне фото своєї великої родини, на якому показала старшу дочку Злату Мітчелл від колишнього чоловіка Ніла Мітчелла, нинішнього чоловіка, генерального директора "Нового" телеканалу Володимира Локотко, а також їхніх спільних маленьких дітей, Валерія та Євдокію.

Сімейним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram , а заодно і розповіла кумедну історію за участю сина.

Фото було зроблено в фотостудії кілька років тому, судячи з віку дітей. На знімку теледіва позує, сидячи на стільці. На руках вона тримає молодшу дочку Євдокію. По одну сторону від неї стоїть чоловік з їхнім сином, а по іншу сторону – старша дочка. Злата тримає в руці букет квітів.

Ольга Фреймут показала свсю свою сім'ю на милому архівному знімку (фото: instagram.com/freimutolia)

Фреймут поділилася милою історією, що сталася під час сімейного обіду на терасі.

"Ми обідали на терасі. Валерій бавився поруч. Раптом покликав мене:

- Мама, дивись, яка мураха! Схожа на нашого тата, така велика.

Я підійшла з недоїдженою полуницею в руках. Мураха справді був дужим та струнким.

- Схожий, синочку. А давай пригостимо його полуницею?

І я поклала надкушену ягідку комасі під лапки. Та на мить зацікавилась - та потім втекла.

- Не хоче чомусь, - кажу Валерію.

Син подивився на мене і відповів:

- Хоче, але після когось не доїдає", - розповіла Ольга.

У коментарях підписники відзначили, що у 39-річної ведучої дуже красива сім'я, і засипали її теплими словами.