Рідкісний кадр: Анджеліна Джолі вийшла у світ з усіма шістьма дітьми

Фото: Анджеліна Джолі (instagram.com/angelinajolieofficial)

Зоряне сімейство відвідало показ картини "Хлопчик, який приборкав вітер" в Нью-Йорку

Останнім часом голлівудська актриса Анджеліна Джолі нечасто з'являється на світських заходах - найчастіше її можна побачити на знімках папарацці, зазвичай з кимось із її дітей. Однак на прем'єрі фільму "Хлопчик, який приборкав вітер" в Нью-Йорку зірка прийшла з усіма своїми шістьма дітьми, чого не траплялося вже давненько.

43-річна актриса багато посміхалася і з задоволенням позувала фотографам. Разом з мамою перед камерами з'явилися 17-річний Меддокс, 15-річний Пакс, 14-річна Захара, 12-річна Шайло і 10-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

Фото: (instagram.com/redcarpetmood)

Для виходу на закритий захід актриса віддала перевагу класичному образу, який підкреслив її струнку фігуру. Анджеліна одягла темно-синє плаття-пальто і туфлі-човники, а розпущене волосся вклала красивими хвилями.

Фото: (instagram.com/redcarpetmood)

Зазначимо, що дочка зірки Шайло як і раніше вибирає хлоп'ячий образ - дівчинка носить коротку стрижку і одягається, як хлопчик. На цей раз вона з'явилася на публіці в чоловічому чорному костюмі з білою сорочкою і чорних черевиках.

Джолі не раз говорила в інтерв'ю, що вона надає дітям свободу вибору і підтримують їх у всьому.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі зробила зізнання про своїх дітей.

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