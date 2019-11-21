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"Реалії світу, про які не можу мовчати": Олег Винник презентує новий трек "Безумная Любовь"

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Наживо композиція прозвучить сьогодні, 21 листопада, на великому сольному концерті артиста у столичному Палаці спорту

Олег Винник – автор і виконавець близько сотні композицій, які вже почув світ. Однак, в архівах хітмейкера чимало пісень, які чекають "свого часу". Артист вирішив, що настав час познайомити слухачів з одним з ранніх треків "Безумная любовь".

"Сьогодні любов стала божевільною: холодною, жорстокою, цинічною, скороминущою, - говорить Олег Винник. - Озираючись навколо, що ми маємо? – пристрасть, агресія, пошук власної вигоди... Це реалії нашого світу, про які я не можу мовчати, і про які вирішив в алегоричній формі сказати у своїй новій пісні".

У композиції можна почути відгомони естетики 80-х: впевнений танцювальний ритм і романтичний надрив.

Наживо новий сингл прозвучить вже сьогодні, 21 листопада, в рамках великого сольного концерту Олега Винника у столичному Палаці спорту. Артист готує особливий номер для презентації треку.

Олег Винник – "Божевільна Любов"

Пісня "Божевільна Любов" стане заголовною в турі 2020, який розпочнеться концертним марафоном по містах України до Дня закоханих і свята весни, а завершиться наступної осені в країнах Європи.

До речі, на YouTube-сторінці артиста шанувальники вже встигли залишили десятки захоплених відгуків в адресу нової композиції:

  • "Дуже гарна пісня! Олег, продовжуйте далі!"
  • "Кожне слово, Олег, - правда, і це не радує"
  • "Відмінна пісня, зі змістом! Відмінно заспівана! Удачі вам, Олеже! Спасибі!"
  • "Браво, Олег! Пісня супер!"
  • "Дякую, Олеже, за нову прем'єру Чекаю з нетерпінням! Вам удачі, що даруєте радість своїми новими піснями. Будьте щасливі. Приємного всім прослуховування"
  • "Дякую за ще один хіт, красива пісня!"
  • "Обожнюю Вас за Ваше Добре серце....і за те, що Ви залишилися таким, який Ви є!!! Щастя, любові і удачі".

Скріншот коментарів: YouTube/ Олег Винник

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