"Реалии мира, о которых не могу молчать": Олег Винник презентует новый трек "Безумная Любовь"

Вживую композиция прозвучит сегодня, 21 ноября, на большом сольном концерте артиста в столичном Дворце спорта
Олег Винник – автор и исполнитель около сотни композиций, которые уже услышал мир. Однако, в архивах хитмейкера немало песен, ожидающих "своего времени". Артист решил, что пришло время познакомить слушателей с одним из ранних треков "Безумная Любовь".
"Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной, - говорит Олег Винник. - Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне".
В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.
Вживую новый сингл прозвучит уже сегодня, 21 ноября, в рамках большого сольного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта. Артист готовит особенный номер для презентации трека.
Олег Винник – "Безумная Любовь"
Песня "Безумная Любовь" станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.
К слову, на YouTube-страничке артиста поклонники уже успели оставили десятки восторженных отзывов в адрес новой композиции:
Скриншот комментариев: YouTube/ Олег Винник