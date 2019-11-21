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"Реалии мира, о которых не могу молчать": Олег Винник презентует новый трек "Безумная Любовь"

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Вживую композиция прозвучит сегодня, 21 ноября, на большом сольном концерте артиста в столичном Дворце спорта

Олег Винник – автор и исполнитель около сотни композиций, которые уже услышал мир. Однако, в архивах хитмейкера немало песен, ожидающих "своего времени". Артист решил, что пришло время познакомить слушателей с одним из ранних треков "Безумная Любовь".

"Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной, - говорит Олег Винник. - Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне".

В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.

Вживую новый сингл прозвучит уже сегодня, 21 ноября, в рамках большого сольного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта. Артист готовит особенный номер для презентации трека.

Олег Винник – "Безумная Любовь"

Песня "Безумная Любовь" станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

К слову, на YouTube-страничке артиста поклонники уже успели оставили десятки восторженных отзывов в адрес новой композиции:

  • "Очень хорошая песня! Олег, продолжайте дальше!"
  • "Каждое слово, Олег, - правда, и это не радует"
  • "Отличная песня, со смыслом! Отлично спета! Удачи вам, Олег! Спасибо!"
  • "Браво, Олег! Песня супер!"
  • "Спасибо, Олеже, за новую премьеру. Жду с нетерпением! Вам удачи, что дарите радость своими новыми песнями. Будьте счастливы. Приятного всем прослушивания"
  • "Спасибо за ещё один хит, красивая песня!"
  • "Обожаю Вас за Ваше Доброе сердце....и за то, что Вы остались таким, какой Вы есть!!! Счастья, любви и удачи".

Скриншот комментариев: YouTube/ Олег Винник

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