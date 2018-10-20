"Реактивна зміна часового поясу": Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність

Меган Маркл і принц Гаррі в Австралії. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Сассекская розповіла, що їй нагадує її стан

Дружина принца Гаррі Меган Маркл у розмові з вагітною мешканкою Австралії Шарлоттою Коннел вперше розповіла про відчуття власної вагітності, передає Daily Mail.

Герцогиня Сассекская порівняла свій стан зі зміною часового поясу.

"Меган сказала, що для неї вагітність можна порівняти з реактивним зміною часового поясу", - зазначила Коннел, яка знаходиться на 23 тижні вагітності.

Також Маркл поділилася, що прокинулася в 4.30 ранку не могла заснути.

"Сьогодні їй не спалося, вона рано прокинулася і почала займатися йогою в своїй кімнаті", - розповіла ЗМІ Шарлотта.

Меган Маркл и принц Гарри в Австралии. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Поспішаємо зауважити, що немає нічого дивно, що саме йога допомагає Меган Меркл боротися з втомою, адже її мама - тренер з йоги в Лос-Анджелесі (США).

якраз заняття з мамою прищепили любов герцогині до тілесних практик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі знаходяться в офіційному турі по Австралії і навіть встигли відвідати пляжну вечірку з серфінгістами.

до Речі, раніше ми писали про те, що мережа зворушив кумедний інцидент з Меган Маркл в Мельбурні.

А також повідомляли про те, що принц Гаррі розсмішив жителів Австралії дивною витівкою.

Відео: РБК-Україна