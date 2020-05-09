Яскравіше сонця: промениста Лілія Ребрик зачарувала яскравим луком в повітряному вбранні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча влаштувала барвистий фотосет у власному дворі

Лілія Ребрик проводить карантин на дачі з чоловіком Андрієм Диким і двома дочками, при цьому телеведуча іноді все ж з'являється на студії для зйомки в ранковому шоу. На самоізоляції "дика сімейка" відсвяткувала другий день народження молодшої доньки Поліни, влаштувавши їй яскраве свято у колі найближчих. А 8 травня був день народження у самої артистки - Лілії виповнилося 39 років.

Позитивна і активна теледіва влаштувала барвистий фотосет у дворі, примірявши стильний і яскравий образ. Ребрик позувала в довгому повітряному платті-сарафані насиченого жовтого кольору і з розпущеним волоссям, променисто посміхаючись.

У підпису Лілія подякувала всім за щиросердечні вітання і побажання, а також поцікавилася, публікації на які теми шанувальникам було б цікаво бачити в її записі.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Звернення до підписників Любі мої! Я дякую вам за привітання! Ви набажали мені стільки гарного і приємного! Вас у мене вже цілих 600 000! Я дякую кожному, хто зі мною! Хто стежить за моїм життям, моїми сторіз, дякую і тим, кого вони дратують. Кожен свій пост я пишу щиро, відверто і з думками про вас! Але хочу бути ще ближчою для вас! І щоб вам ставало з кожнем днем цікавіше читати мій інстаграм. Розкажіть, пости про що вам найбільше подобаються? Порадьте, може, зробимо якусь рубрику? Раз на тиждень? Що думаєте? Я собі окреслила такі варіанти:

1. Закулісся телебачення! Як все працює по той бік екрану?

2. Секрети щасливої родини. Як вгамовувати дитячі істерики і не зійти з розуму.

3. Як і що я встигаю готувати? Рецепти для того, аби тримати себе у формі (і не завжди у формі )

4. Мій театральний досвід. Як його застосувати у житті? Як не боятися виступів на публіці? Як відчувати себе розкутим? І як спокійно сприймати негатив на свою адресу.

5. Основи танців ) як рухатися вільно і гарно? Навчу азам танців)

Якщо в вас є також якісь ідеї - кидайте їх! Хочу бути максимально цікавою для вас! Чекаю)!" - звернулася до фоловерам ведуча.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ті не змусили себе чекати і почали обсипати Ребрик компліментами і писати, що їм було б цікаво.

Дівчинка Весна, щастя, везіння і всіх благ

Все дуже цікаво

Про дачу, двір, помилки ремонту або лайфхаки

Хотілося б дізнатися про секрети щасливої родини))Ви супер!

Дякую Вам Лілічка за відкритість. Особисто я хотіла б навчитися як спокійно сприймати негатив у свою адресу. Ви така світла і добра Ви мій ідеал

Всі тими дуже цікаві: і про театр, і про бекґраунд телебачення, і рецепти. Ну все! Ви тут на фото як весняний первоцвіт: яскрава і красива!

Всі варіанти прекрасні

Плаття супер. Також як і ви. Дуже яскраве. Сонячне.

Весна!!!!!Сонячно

Мені завжди було цікаво куди дівають образи ведуть, ну тобто ви провели ефір, куди потім ті плаття, костюми?

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала яскраві фото з дня народження молодшої доньки Поліни на карантині.