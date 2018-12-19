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Розлучення Ані Лорак: чоловік зірки прокоментував розставання

Lite » Зірки 19.12.2018 - 19:45
Розлучення Ані Лорак: чоловік зірки прокоментував розставання
Фото: Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак (instagram.com/muratnalca)

Чоловік Ані Лорак після новини про розлучення залишив в мережі двозначні висловлювання

Чоловік української співачки Ані Лорак, яка офіційно подала на розлучення, Мурат Налчаджиоглу залишив у своїх Instagram -"історіях" загадкові послання з філософськими цитатами про відносини.

Неоднозначні записи з'явилися в записі ресторатора після того, як у пресі почали активно обговорювати його розірвання шлюбу з дружиною-зіркою.

"Терпіння і ще раз терпіння. Скоро все стане на свої місця, хмари розсіються, вигляне сонце і чергове випробування залишиться в минулому", – так підписана одна із фотографій.

Розлучення Ані Лорак: чоловік зірки прокоментував розставання

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

Також Мурат озвучив свою мету на 2019 рік – бути щасливим, про що свідчить підпис до іншої картинки.

"Мудрість – це коли все розумієш, але вже не засмучуєшся", - говорить цитата до ще одного зображення на сторінці дружина Лорак.

 

Скриншоты (instagram.com/muratnalca)

Раніше ми писали, що Ані Лорак після новини про крах сімейного життя опбликовала фото, на якому зображена в образі фатальної жінки.

Також відомий юрист дав прогноз щодо розлучення Лорак і її чоловіка Мурата Налчаджіоглу зазначивши, що судові тяжби можуть розтягнуться на пару років.

Відео: РБК-Україна

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