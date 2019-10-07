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"Розвінчала стереотип": вагітна Наталка Карапа зізналася, як бореться з тягою до солодкого

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.10.2019 - 15:32
"Розвінчала стереотип": вагітна Наталка Карапа зізналася, як бореться з тягою до солодкого
Наталка Карпа (фото: прес-служба)

Карпа також розповіла, як підбирає собі одяг

Співачка Наталка Карпа поділилась своїми відчуттями і емоціями, які переживає під час вагітності. Відзначимо, що на даний момент Карпа вагітна первістком. Супргуом співачки є герой АТО Терехов Євген. В ексклюзивній рубриці "Первісток у 38" програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна", співачка Наталка Карпа розповіла, як вирішує проблему стилю під час вагітності.

Співачка Наталка Карпа на 26-му тижні вагітності. Животик росте, а з ним з’являються й інші зміни у житті майбутньої матусі. Та й сам малюк не дає сумувати – Карпуся-мамуся вже точно знає, що дитинка полюбляє солодке! Щоб змусити себе забути про постійне бажання чимось поласувати, Наталка вирушає по магазинах одягу для вагітних, бо вже звичні речі трохи замалі.

"Я розвінчала свій стереотип: мода для вагітних існує! Я вважала, що краса – це фактор, на який треба не зважати! Ну, а красивих речей для вагітних немає", – зізнається Наталка Карпа.

&quot;Розвінчала стереотип&quot;: вагітна Наталка Карапа зізналася, як бореться з тягою до солодкого

Вагітна Наталка Карпа (фото: прес-служба)

Спочатку Наталка вдавалася до різноманітних хитрощів. Та потім відкрила для себе магазини для вагітних! Речі, які створюють спеціально для майбутніх матусь, не тільки комфортні і стильні, а ще й практичні. Крім спортивних та класичних, у спеціалізованих магазинах пропонують навіть ексклюзивні моделі!

"Розмір! Якщо я зазвичай беру М або L, у даній ситуації маю купувати XL або навіть XXL! Або залізти в шафу до чоловіка! – сміючись, ділиться співачка. – Ви думаєте, що вагітні не люди? Не жінки? А є навіть стильні шкіряні штанята, розумієте!?".

&quot;Розвінчала стереотип&quot;: вагітна Наталка Карапа зізналася, як бореться з тягою до солодкого

&quot;Розвінчала стереотип&quot;: вагітна Наталка Карапа зізналася, як бореться з тягою до солодкого

Вагітна Наталка Карпа (фото: прес-служба)

Наталка Карпа для себе обрала кілька стильних луків на кожен день, а також на світські вечірки. Тож навіть із животиком матуся може стати зіркою будь-якого заходу!

Нагадаємо, що нещодавно Санта Дімопулос вдруге стала мамою. Зірка народила дівчинку.

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