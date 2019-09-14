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"Здрастуй, мій Всесвіт": Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.09.2019 - 12:59
"Здрастуй, мій Всесвіт": Санта Дімопулос стала мамою вдруге
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Пологи проходили в клініці в Монако

Екс-учасниця української групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка нещодавно знялася у відвертій фотосесії на останньому місяці вагітності, стала мамою вдруге. 32-річна співачка народила доньку 14 вересня в одному з пологових будинків Монако.

Про радісну подію вона розповіла фоловерам в Instagram, опублікувавши першу фотографію з новонародженою дитиною. На знімку щаслива Санта відображена в лікарняній палаті, а маля лежить у неї на грудях.

"14.09.19 Ласкаво просимо, моя маленька принцеса", - прокоментувала знаменитість.

&quot;Здрастуй, мій Всесвіт&quot;: Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Фото: Санта Дімопулос народила доньку (instagram.com/santadimopulos)

Трохи раніше вона показала ще один кадр з донечкою в розділі сториз - на ньому вона тримає руками крихітні ніжки дитини.

"Здрастуй, мій Всесвіт", - зворушливо написала Санта.

&quot;Здрастуй, мій Всесвіт&quot;: Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Фото: Санта Дімопулос народила доньку (instagram.com/santadimopulos)

Зазначимо, що для Дімопулос це була досить важка вагітність. Артистка народила доньку вже на 41-му тижні - раніше вона навіть питала в соцмережах, як же їй прискорити пологи.

Дівчинка народилася в третьому шлюбі співачки - в 2015 році вона вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко.

&quot;Здрастуй, мій Всесвіт&quot;: Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Фото: Санта Дімопулос з чоловіком Ігорем Кучеренко (instagram.com/santadimopulos)

А від першого шлюбу з відомим шоуменом Андрієм Джеджулою у Санти є син Даніель, якому скоро виповниться 11 років. Після оголошення про розрив відносин у 2010 році дитина залишилася жити зі своєю зірковою мамою. У Кучеренко є троє дітей від попереднього шлюбу.

&quot;Здрастуй, мій Всесвіт&quot;: Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Фото: Санта Дімопулос з сином Даніелем (instagram.com/santadimopulos)

У 2012 році Санта вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка, але цей шлюб тривав менше року.

Підписники тут же засипали щасливу матусю привітаннями.

  • Санта, вітаю!!! Диво сталося! Будьте здорові і щасливі
  • Ааа, кайф, дівчинка. Вітаю
  • Ааааа!!! Клас!!! Вітаю, красуня!!!!
  • Вітання. Будьте здорові
  • Поздравляяяяюююю!!! Ураааа!) ще одна гарна, неймовірна дівчинка прийшла в цей світ
  • Ура!!! Сталося! Обожнюю такі фото
  • Урааааааа!!!!! Яке щастя!
  • Вітаю Вас. Така радість
  • Яка ви красива!! З народженням донечки!!
  • Вітаю від усієї душі! Здоров'я і щастя принцесі і мамі!

&quot;Здрастуй, мій Всесвіт&quot;: Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

&quot;Здрастуй, мій Всесвіт&quot;: Санта Дімопулос стала мамою вдруге

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос розповіла, як її 10-річний син відреагував на новину про її вагітність.

До речі, Санта Дімопулос висміяла дурні забобони про вагітність, які давно віджили себе.

Санта Дімопулос розповіла, як син відреагував на новину про її вагітність Неймовірно ніжно: Санта Дімопулос оголилася на останньому місяці вагітності
Новини України Санта Димопулос
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