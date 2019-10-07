"Развенчала стереотип": беременная Наталка Карапа призналась, как борется с тягой к сладкому

Наталка Карпа (фото: пресс-служба)

Карпа также рассказала, как подбирает себе одежду

Певица Наталка Карпа поделилась своими ощущениями и эмоциями, которые переживает во время беременности. Отметим, что на данный момент Карпа беременна первенцем. Супргуом певицы является герой АТО Евгений Терехов. В эксклюзивной рубрике "Первенец в 38" программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", певица Наталка Карпа рассказала, как решает проблему стиля во время беременности.

Певица Наталка Карпа на 26-й неделе беременности. Животик растет, а с ним появляются и другие изменения в жизни будущей мамы. Да и сам малыш не дает скучать – будущая мама уже точно знает, что ребенок любит сладкое! Чтобы заставить себя забыть о постоянном желании чем-то полакомиться, артистка отправляется по магазинах одежды для беременных, потому что привычные вещи уже немного маловаты.

"Я развенчала свой стереотип: мода для беременных существует! Я считала, что красота – это фактор, на который не надо обращать внимание! Ну, а красивых вещей для беременных нет", – признается Наталка Карпа.

Беременная Наталка Карпа (фото: пресс-служба)

Сначала Наталка прибегала к различным хитростям. Но потом открыла для себя магазины для беременных! Вещи, которые создают специально для будущих мам, не только комфортные и стильные, но и практичные. Кроме спортивных и классических, в специализированных магазинах предлагают даже эксклюзивные модели!

"Размер! Если я обычно беру М или L, в данной ситуации должна покупать XL или даже XXL! Или залезть в шкаф к мужу! – смеясь, делится певица. – Вы думаете, что беременные не люди? Не женщины? А есть даже стильные кожаные штанишки, понимаете!?".

Беременная Наталка Карпа (фото: пресс-служба)

Наталка Карпа для себя выбрала несколько стильных луков на каждый день, а также на светские вечеринки. Поэтому даже с животиком будущая мама может стать звездой любого мероприятия!

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