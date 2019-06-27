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Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.06.2019 - 12:26
Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці
Лілія Ребрик (фото: прес-служба)

Образ Ребрик довершує романтичний віночок

Лілія Ребрик знову і знову захоплює увагу шанувальників новими яскравими образами. Телеведуча програми "Ранок з Україною" від ефіру до ефіру з'являється в нових образах. І завжди балує багатотисячну армію фанатів різноманіттям своїх яскравих луків.

Не став винятком і передсвятковий ефір програми. Напередодні Дня Конституції України (28 червня) Лілія Ребрик з'явилася пере д камерами в патріотичному вбранні з народними елементами. При цьому яскраве плаття-вишиванка виглядає дуже сучасно і стильно.

Так, верх білосніжної сукні рясно прикрашений багатою вишивкою у вигляді різнокольорових квітів. Такий же флористичний орнамент прикрашає і спідницю.

Яскравий образ Лілії довершують лакові туфлі сірого кольору на високій шпильці. Проте головна родзинка образу – це звичайно ж милий вінок із штучних квітів, який гармонійно доповнює мотиви сукні.

Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці

Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці

Яскрава Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"На вулиці літо, а я – "дівчина-Весна", - грайливо підписала серію знімків Ребрик.

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити захоплені відгуки під її новим постом:

  • Дуже красиво, яскраво. Вам личить такий яскравий і живий образ. Ви як свято!
  • Це правда! Ви позитивна, щира, весела! Ваші фотографії супер!
  • Дуже симпатичний образ!
  • Дуже красиво! Я вас обожнюю!
  • Ліля, ти не ймовірно красива!
  • Вау, яка красоточка!
  • Ви дуже світла людина, від вас виходить маса позитивної енергії!
  • Девочка-припевочка)
  • Дуже красиво і вишукано!

Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванціДівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці

Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми. На даний момент телеведуча знімається в кіно.

Також за день до цього Ребрик заворожила романтикою в невагомій сукні. Актриса і ведуча показала романтичний літній образ.

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