Дівчина-весна: Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом у вінку і платті-вишиванці

Образ Ребрик довершує романтичний віночок
Лілія Ребрик знову і знову захоплює увагу шанувальників новими яскравими образами. Телеведуча програми "Ранок з Україною" від ефіру до ефіру з'являється в нових образах. І завжди балує багатотисячну армію фанатів різноманіттям своїх яскравих луків.
Не став винятком і передсвятковий ефір програми. Напередодні Дня Конституції України (28 червня) Лілія Ребрик з'явилася пере д камерами в патріотичному вбранні з народними елементами. При цьому яскраве плаття-вишиванка виглядає дуже сучасно і стильно.
Так, верх білосніжної сукні рясно прикрашений багатою вишивкою у вигляді різнокольорових квітів. Такий же флористичний орнамент прикрашає і спідницю.
Яскравий образ Лілії довершують лакові туфлі сірого кольору на високій шпильці. Проте головна родзинка образу – це звичайно ж милий вінок із штучних квітів, який гармонійно доповнює мотиви сукні.
Яскрава Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"На вулиці літо, а я – "дівчина-Весна", - грайливо підписала серію знімків Ребрик.
Шанувальники телеведучої також поспішили залишити захоплені відгуки під її новим постом:
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми. На даний момент телеведуча знімається в кіно.
Також за день до цього Ребрик заворожила романтикою в невагомій сукні. Актриса і ведуча показала романтичний літній образ.