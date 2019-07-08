"Разогнала тучи": Лилия Ребрик покорила глубоким декольте в эффектном платье

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик показала результат фотосессии под дождем

Лилия Ребрик вернулась из Болгарии с новыми силами и энергией. Украинская актриса и телеведущая вновь готова радовать поклонников бесконечной чередой стильных образов, которые примеряет во время съемок утренних эфиров программы "Ранок з Україною". Не стал исключением и новый эфир понедельника.

Так, на своей instagram-страничке Лилия опубликовала не только серию фото нового образа, но также записала короткое видео. Отметим, что сегодня утром, 8 июля в Киеве прошел дождь. Однако погода не остановила Ребрик от традиционной фоторубрики на улице.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия позирует в элегантном платье-футляре насыщенного синего цвета. Платье длины миди, с глубоким вырезом и рукавами фонариками выгодно подчеркивает фигуру телеведущей. Образ довершают замшевые босоножки серого цвета с ремешком на щиколотке.

Еще одна изюминка образа – длинные серьги с синими перьями. Волосы собраны в элегантную прическу на затылке.

Ну а так как на улице шел дождь, то еще одним аксессуаром Лилии Ребрик стал зонт!

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Кому там дощу забагато?! Розганяю хмари цього понеділка всього одним рухом!"- подписала пост Ребрик.

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои комментарии:

"Лиля, это были бы не Вы, если бы не шутили! Спасибо за порцию хорошего настроения!"

"Какая же вы красавица! Вам так идет улыбка"

"Непревзойденная! Вам очень идет цвет!"

"Невероятная гарнюня и отдает хорошее настроение!"

"С добрым утром! Вы волшебная!"

"Какой бы дождь не лил... Вы все равно излучаете солнечный свет!"

"От такой красоты облака сами разойдутся! Лилия, платье шикарное!"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Напомним, что в Болгарии Ребрик отдыхала и работала вместе с мужем, хореографом Андреем Диким. При этом пара успела нежится на пляже. И конечно же, показывать стильные образы. На одном из фото Лилия позирует в элегантном белом платье с воланами. А муж нежно ее обнимает.

Кроме того, счастливая Лилия Ребрик уже однажды засветила великолепную фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая выбрала белоснежный закрытый купальник и не прогадала, получив массу восторженных отзывов.