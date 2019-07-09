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"Різнобарвна вітамінка": Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.07.2019 - 19:56
"Різнобарвна вітамінка": Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образом
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Додо показала з чим поєднувати ультратрендові велосипедки

 Надя Дорофєєва, учасниця дуету "Время і Стекло" вирішила подарувати сонячний літній настрій своїм підписникам, опублікувавши на своїй сторінці фото в неоновому вбранні. Для фото дівчина вибрала ультратренд сезону велосипедки кислотного салатового кольору і футболку розміру оверсайз в лавандових тонах. Родзинкою образу став розріз на подолі довгої футболки, який додав грайливості образу.

&quot;Різнобарвна вітамінка&quot;: Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

 Наряд Надя доповнила сонцезахисними окулярами і масивними білими кросівками, зробила макіяж в таких само неонових кольорах і модну зачіску з косами, з вплетеними в неї металевими кільцями.

&quot;Різнобарвна вітамінка&quot;: Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образом

Фото: Надя Дорофєєва вміє гідно носити нестандартні образи (instagram.com/nadyadorofeeva)

 Шанувальники творчості Додо високо оцінили образ співачки, зазначивши, що вийшло дуже позитивно.

  • Обожнюю поєднання цих двох кольорів
  • Дуже круто
  • Красива
  • Супер
  • ПРЯМ УЛЮБЛЕНІ КОЛЬОРИ ЦЬОГО ЛІТА!
  • Літній настрій
  • ТАКА ЯСКРАВА!
  • Ти така красива
  • РІЗНОБАРВНА ВІТАМІНКА!
  • Ти, на фотографіях такий позитивчик
  • Ваууу
  • Дуууже красива
 

&quot;Різнобарвна вітамінка&quot;: Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образом&quot;Різнобарвна вітамінка&quot;: Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образомФото: Яскрава Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що тема шопінгу дуже актуальна для Наді Дорофєєвої останнім часом. Оскільки до неї в гості приїхала мама, дівчина вирушила на улюблене заняття більшості дівчат — за покупками. У своєму мікро-блозі Надя показала шопінг зі своєю молодою мамою.

Крім того, нещодавно Надя Дорофєєва приворожила кокетливим образом, який можна побачити у новому кліпі групи "Время і Стекло" "VISLOVO" ("Вислово").

До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику.

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Новини України Надя Дорофеєвастильмода
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