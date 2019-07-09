"Різнобарвна вітамінка": Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Додо показала з чим поєднувати ультратрендові велосипедки

Надя Дорофєєва, учасниця дуету "Время і Стекло" вирішила подарувати сонячний літній настрій своїм підписникам, опублікувавши на своїй сторінці фото в неоновому вбранні. Для фото дівчина вибрала ультратренд сезону велосипедки кислотного салатового кольору і футболку розміру оверсайз в лавандових тонах. Родзинкою образу став розріз на подолі довгої футболки, який додав грайливості образу.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Наряд Надя доповнила сонцезахисними окулярами і масивними білими кросівками, зробила макіяж в таких само неонових кольорах і модну зачіску з косами, з вплетеними в неї металевими кільцями.

Фото: Надя Дорофєєва вміє гідно носити нестандартні образи (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники творчості Додо високо оцінили образ співачки, зазначивши, що вийшло дуже позитивно.

Обожнюю поєднання цих двох кольорів

Дуже круто

Красива

Супер

ПРЯМ УЛЮБЛЕНІ КОЛЬОРИ ЦЬОГО ЛІТА!

Літній настрій

ТАКА ЯСКРАВА!

Ти така красива

РІЗНОБАРВНА ВІТАМІНКА!

Ти, на фотографіях такий позитивчик

Ваууу

Дуууже красива

Фото: Яскрава Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що тема шопінгу дуже актуальна для Наді Дорофєєвої останнім часом. Оскільки до неї в гості приїхала мама, дівчина вирушила на улюблене заняття більшості дівчат — за покупками. У своєму мікро-блозі Надя показала шопінг зі своєю молодою мамою.

Крім того, нещодавно Надя Дорофєєва приворожила кокетливим образом, який можна побачити у новому кліпі групи "Время і Стекло" "VISLOVO" ("Вислово").

До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику.