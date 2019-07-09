"Різнобарвна вітамінка": Надя Дорофєєва захопила яскравим літнім образом

Додо показала з чим поєднувати ультратрендові велосипедки
Надя Дорофєєва, учасниця дуету "Время і Стекло" вирішила подарувати сонячний літній настрій своїм підписникам, опублікувавши на своїй сторінці фото в неоновому вбранні. Для фото дівчина вибрала ультратренд сезону велосипедки кислотного салатового кольору і футболку розміру оверсайз в лавандових тонах. Родзинкою образу став розріз на подолі довгої футболки, який додав грайливості образу.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Наряд Надя доповнила сонцезахисними окулярами і масивними білими кросівками, зробила макіяж в таких само неонових кольорах і модну зачіску з косами, з вплетеними в неї металевими кільцями.
Фото: Надя Дорофєєва вміє гідно носити нестандартні образи (instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники творчості Додо високо оцінили образ співачки, зазначивши, що вийшло дуже позитивно.
Фото: Яскрава Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, що тема шопінгу дуже актуальна для Наді Дорофєєвої останнім часом. Оскільки до неї в гості приїхала мама, дівчина вирушила на улюблене заняття більшості дівчат — за покупками. У своєму мікро-блозі Надя показала шопінг зі своєю молодою мамою.
Крім того, нещодавно Надя Дорофєєва приворожила кокетливим образом, який можна побачити у новому кліпі групи "Время і Стекло" "VISLOVO" ("Вислово").
До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику.