Розмовляли до ранку: Tayanna, Віра Кекелія і Марта Адамчук про найромантичніші моменти життя

Виконавиці поділилися самим зворушливими спогадами

14 февраля, несмотря на заснеженные пейзажи, с самого утра в воздухе витает любовь. Ведь именно сегодня романтики отмечают День святого Валентина или всех влюбленных. Специально к трогательному и нежному празднику Любви, а также в преддверии сольного концентра Tayanna "Фантастина жінка" (9 марта), сама Таня Решетняк, а также Вера Кекелия и Марта Адамчук, которые выступят на ее концерте, поделились сокровенным — наиболее романтичными воспоминаниями.

Tayanna: Без колебаний быстро собралась и поехала на встречу приключениям

Tayanna (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Украинская певица Таня Решетняк подчеркивает: не нужно ждать особенного повода, чтобы проявить свою любовь. И все же Tayanna по секрету рассказала о самом неожиданном и приятном сюрпризе от любимого.

"Одна из романтических историй мне запомнилась, когда вечером я услышала звонок в дверь. Открываю, а там никого, кроме одного небольшого красного конверта. В записке слов было не очень много: "Автомобиль уже ждет у дома". Я даже не колебалась, быстро собралась и поехала на встречу приключениям. Уже через полчаса я оказалась в загородном большом уютном доме, где меня ждали цветы, романтический ужин у камина и глаза любимого человека! А еще он знал, что я люблю поэзию, мы читали друг другу стихи, разговаривали до самого утра, обнимались и просто наслаждались моментом, который нам подарила жизнь", — вспоминает певица.

Чувственная Tayanna (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Как хорошо, что в мире есть понятие Любовь! Маленькие приятные сюрпризы очень вдохновляют, особенно от любимого человека. Мне кажется, если ты находишься все время в потоке любви, то не нужно специально ждать Дня влюбленных чтобы проявить свое внимание", — подытожила Tayanna.

Вера Кекелия: Пользуясь служебным положением…

Вера Кекелия и Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

Романтическое воспоминание Веры Кекелии (принимала участие в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2019) связано с ее супругом. Отметим, что Роман Дуда и Вера Кекелия познакомились в 2017 году на проекте "Голос країни 7". Их уже называют одной из самых трогательных пар украинского шоу-бизнеса, которые очень гармонично подходят друг другу.

"Когда у нас с Ромчиком был еще конфетно-букетный период, он сделал для меня сюрприз. Тогда Рома еще работал в отельном бизнесе. Пользуясь своим служебным положением, он организовал для меня просто волшебный вечер. После ужина в ресторане и прогулки по городу пригласил меня в отель, где забронировал шикарный номер видом на Днепр. Вокруг были расставлены свечи, нас ждали сладости и корзина фруктов. Рома перезнакомил меня со всеми своими коллегами. Они старались как могли украсить наш вечер, просто порхали вокруг и по первому звонку прибегали к нам в номер, если что-то было нужно, лишь бы нам было уютно и классно. Это был очень красивый романтичный вечер", — рассказала Вера Кекелия.

Марта Адамчук: Весь зал это увидел!

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

А вот еще одна участница шоу "Голос країни 7", певица, а также звезда "Женского квартала" была коротка.

"Когда-то меня пригласили на свидание именно в День Валентина. Во время ужина я решила сделать сюрприз и спеть для человека песню. После выполнения он снял меня на руках со сцены, поцеловал, а весь зал это увидев, начал аплодировать. Это были невероятные чувства!" — лаконично вспомнила о самом трогательном момента Адамчук.

Напомним, 9 марта на сцене столичного клуба Bel’etage Tayanna выступит с сольной программой "Фантастична жiнка". В сет-лист концерта войдут ранее неизданные треки из третьего студийного лонгплея певицы, а также песни из альбомов: "TAYANNA. Портреты", "Тримай мене", синглы и кавер-версии легендарных украинских хитов. Специальными гостями большого сольного концерта певицы станут: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о самом романтическом свидании с Топаловым.

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