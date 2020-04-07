Дуже дратувало: Альона Вінницька зізналася, чи слухає пісні "ВІА Гри"

Ведуча каналу «Україна» Альона Вінницька розповіла в прямому ефірі в Інстаграм програми «Зірковий шлях» про те, чи спілкується з колишніми колегами по групі «ВІА Гра», і який альбом цього музичного проекту може назвати своїм улюбленим.

Альона Вінницька звикла до питань про її кар’єру в групі «ВІА Гра», в якій була солісткою 20 років тому.

«Пройшло багато часу. Спочатку мене дуже сильно дратувало, що це взагалі когось ще цікавить. А тепер навпаки, мені це навіть подобається, тому що, значить, залишила якийсь такий слід, пройшло вже 20 років з виходу першого кліпу «Попытка №5», - каже ведуча каналу «Україна» і додає, що ні з ким із колег з гурту, крім Надії Мейхер не спілкується.

Спогадів про колектив у Вінницької дуже багато.

«У мене, як і раніше, залишається улюбленим перший альбом «ВІА Гри», який, до речі, не всім подобається, тому що він менш комерційний, як мені здається. Крім, звичайно, «Попытки №5» та ще кількох пісень, які стали суперхітами. І мені здається, що якраз у цій некомерційній музиці стільки було душі і бажання зробити щось прекрасне, що до сих пір, я його недавно слухала, і правда, я іншими вухами почула, це все неймовірно», - ділиться Вінницька.