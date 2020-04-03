Альона Вінницька відкрила свій голлівудський секрет краси

Альона Вінницька (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Олена докладно розповіла про догляді в домашніх умовах

Ведуча каналу «Україна» Альона Вінницька зізналася, що ніколи не зверталася до послуг пластичного хірурга. Своїми секретами краси Вінницька поділилася в прямому ефірі в Instagram програми «Зірковий шлях».

Ведуча Альона Вінницька обирає замість пластичних операцій масаж обличчя.

«Я не робила пластичних операцій, і поки, сподіваюся, що до цього не дійде, тому що я любитель екопідходу до тіла та обличчя. Я вже багато і давно вивчаю всілякі обличчя і самомасажі. Цієї інформації багато в Інстаграмі. Що стосується догляду за обличчям, то я вже кілька років відмовилася від кремів. Я користуюся легкими сироватками, маслами. Потрібно шукати хороші, якісні та легкі масла, які добре всмоктуються і не створюють плівку на обличчі. Я особисто замовляю таке масло у дівчинки, яка робить його сама в Лос-Анджелесі. Вона його робить за рецептом знаменитої травниці в Лос-Анджелесі, у якої голлівудські зірки замовляють цей чарівний еліксир. Ось такі у мене засоби, нехитрі. Ще дуже люблю мило ручної роботи», - поділилася Олена Вінницька.

Ведуча заявила, їй не до смаку викладати в інтернеті свої тренування, але спорт займає важливе місце в її житті.

«З приводу збереження фігури в хорошій формі, потрібно трохи фізкультури. Але, звичайно, без харчування тут нікуди ви не дінетеся. А я захоплююся харчуванням. Це моє хобі. Я дуже багато прочитала і практикувала. Ким я тільки не була. І сироїдом, і веганом. Я одного разу довела себе до такого стану, що важила мало не 46 кг, коли кілька місяців просиділа на сироїдінні», - розповіла ведуча.