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Класний тест: Альона Вінницька розповіла, як карантин перевіряє відносини на міцність

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 16:21
Класний тест: Альона Вінницька розповіла, як карантин перевіряє відносини на міцність
Альона Вінницька (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Вінницька також розповіла, як проводить час з чоловіком

Ведуча програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Альона Вінницька не боїться, що карантин вплине негативно на її шлюб. Про це Вінницька розповіла у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram.

Альона Вінницька уже багато років заміжня за музикантом Сергієм Большим. За словами ведучої, вона не боїться, що її шлюб постраждає від карантину

«У різних країнах вже є розлучення. Люди раптом з'ясували, що вони колись один одного не до кінця зрозуміли, вони чужі. Їм важко перебувати на одній території довгий час. Це дуже класний тест на взаємини. І той, хто цей тест проживає, хто витримає цю напругу, у того є величезні шанси побудувати справжню сім'ю і міцні взаємини. Але багато і розлучаються, розуміючи, що разом вони знаходиться не можуть. Адже наша сучасна сім'я - це люди, які в основному працюють, чоловік з дружиною бачать один одного вже ввечері, і тільки на відпочинку проводять разом весь свій час. Я вже цей карантин сімейних відносин пережила. У мене вже був цей пік непорозуміння, коли ми дійсно залишилися удвох на одній території. Були серйозні розбіжності, так що у нас вже щеплення з цього приводу», - ділиться Олена Вінницька.

Класний тест: Альона Вінницька розповіла, як карантин перевіряє відносини на міцність

Таким чином, за словами ведучої, їм з чоловіком не страшний такий формат взаємин, і поділилася з шанувальниками наступним порадою:

«Ми абсолютно спокійно існуємо. На одній території можемо довгий час взагалі один одного не помічати і один одному не заважати. Але бувають сплески дратівливості. Від цього ніхто не застрахований. Тут просто треба включати дорослу людину, свій життєвий досвід, мудрість і розуміти, що треба дуже і дуже це все контролювати і не допускати ніяких сварок. До сварок у нас ще не доходило», - сказала Вінницька.

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