"Розбилися вщент": Тіна Кароль поскаржилася на неприємність з ялинкою

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tinakaroll)

Співачка розповіла, що сталося з її новорічною ялинкою

Українська поп-діва Тіна Кароль розповіла про інцидент, що стався з її святковою ялинкою. Про прикру неприємність вона написала у своєму Instagram.

Під своїм чорно-білим портретним фото знаменитість вирішила відверто поговорити з фанами. Виявилося, що новорічна красуня зірки впала, а всі скляні іграшки побилися. Тіні довелося терміново займатися прибиранням і збирати скло з підлоги.

"Сьогодні впала ялинка! Ялинкові скляні іграшки розбилися на друзки. На допомогу мені був совочок і щітка для битого скла, потім скотч для підлоги.. Господиня. У кого досі іграшки зі скла?" - поцікавилася співачка.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tinakaroll)

Шанувальники артистки почали турбуватися, чи не постраждала їх улюблениця. А також охоче ділитися власними історіями, пов'язаними з новорічним декором.

"Тіна, якщо ялинка падає. це дуже хороший знак для наступаючого року, тобто для Вас у наступаючому", "У мене теж кілька років тому впала ялинка і багато іграшок розбилося, тоді шкода так було, а зараз вже з посмішкою згадуємо", "У мене одного разу мій улюблений скляну кулю він впав і розбився. Я так ридала, було дуже прикро", "Тіночка, Ви не поранилися? Коли я була маленька мене в дитячому саду штовхнули на ялинку і я на неї впала, а вона впала разом зі мною і вдарилася я на скляну іграшку і вона зламалася, порізавши мені трохи брову. Ось тепер я ходжу зі шрамом на брові", - писали коментатори Кароль.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakaroll)

Крім того, Тіна Кароль підкорила фанів красивим образом під час появи в студії одного з провідних українських каналів.

Також Тіна Кароль поділилася враженнями від зйомок нового сезону шоу "Голос", а також розповіла, як їй працюється з колегами-чоловіками.

Треба зазначити, що фанів Тіни Кароль спателичила пародія на співачку, зроблена програмою "Жіночий квартал". Вони назвали номер недоречним.

Відео: РБК-Україна