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Райські острови або гірськолижні курорти: де відпочивають українські зірки цієї зими

Автор: Ольга Турчанікова

Зимові канікули – чарівний час, який навіть найбільш завантажені роботою українські знаменитості прагнуть провести з сім'ями.

Цього року переваги у зірок розділилися – одні вибрали втечу від зими в екзотичні країни, інші – снігову казку на гірськолижних курортах.

Дмитро Монатік з дружиною і синами відправився в Майамі. Там у співака були заплановані концерти, так що він зумів об'єднати відпочинок і роботу. Тимур Мірошниченко з дружиною вибрав Шрі-Ланку. А Влад Яма з дружиною і сином – мексиканський Тулум. Співачка Слава Камінська насолоджується відпочинком в Туреччині.

А ось телеведучі Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим вирішили відправитися в Карпати. Там же зустріли Новий рік ведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною. Іванна Онуфрійчук разом з чоловіком катаються на лижах у Куршавелі (щоправда, перед цим поніжившись під сонцем Мальдів). Як і Інна Цимбалюк, яка радує фоловерів численними сторіз з розкішними гірськими видами. Пропонуємо помилуватися яскравими знімками знаменитостей.

Влад Яма з дружиною і сином (фото: instagram.com/vladyama_official)

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Інна Цимбалюк (фото: instagram.com/i.tsymbaliu)

Тимур Мірошниченко з дружиною і друзями (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим і дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Дмитро Монатік з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/monatik_official)

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Володимир Остапчук з дружиною Христиною (фото: instagram.com/kristygor)

Дивіться також, як виглядали в дитинстві Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки.

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Катя ОсадчаЮрій ГорбуновВолодимир ОстапчукТимур МирошниченкоСлава КамінськаШоу-бізнес