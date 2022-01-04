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Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

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Вівторок 04 січня 2022 21:21
Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото Знаменитості на дитячих фото (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Знаменитості обожнюють демонструвати свої архівні фото, а ми любимо їх розглядати.

Милуємося, якими чарівними були Анна Седокова, Настя Каменських, Лобода, Оля Полякова, Єва Лонгорія, Дженніфер Лопес та інші зірки в дитинстві.

У період зимових свят милих знімків з сімейного альбому в мережі помітно додається. Зірки шоу-бізнесу, багато з яких самі давно стали батьками, люблять згадувати, в які костюми їх наряджали на Новий рік. Також знаменитості часто відкривають сімейні альбоми напередодні днів народження.

Ми зібрали топ-10 яскравих фото з дитинства і юності популярних по всьому світу персон.

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

Ділан Спроус з братом (фото: instagram.com/dylansprouse)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фотоЄва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фотоЛеся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фотоДженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фотоКендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фотоОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

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Раніше ми писали, що Вікторія Бекхем вибрала для виходу маленьке чорне плаття і виглядала приголомшливо молодо.

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