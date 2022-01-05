Райские острова или горнолыжные курорты: где отдыхают украинские звезды этой зимой

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями отправился в Майами. Там у певца были запланированы концерты, так что он сумел объединить отдых и работу. Тимур Мирошниченко с женой выбрал Шри-Ланку. А Влад Яма с женой и сыном – мексиканский Тулум. Певица Слава Каминская наслаждается отдыхом в Турции.

А вот телеведущие Катерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым решили отправиться в Карпаты. Там же встретили Новый год ведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной. Иванна Онуфрийчук вместе с мужем катаются на лыжах в Куршавеле (правда, перед этим понежившись под солнцем Мальдив). Как и Инна Цимбалюк, которая радует фолловеров многочисленными сториз с роскошными горными видами. Предлагаем полюбоваться яркими снимками знаменитостей.

Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Инна Цимбалюк (фото: instagram.com/i.tsymbaliu)

Тимур Мирошниченко с женой и друзьями (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/kosadcha)

Дмитрий Монатик с женой и детьми (фото: instagram.com/monatik_official)

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Владимир Остапчук с женой Кристиной (фото: instagram.com/kristygor)