Райська краса: чоловік Катерини Кухар заворожив пікантним фото дружини в Таїланді

Чоловік прими-балерини показав чуттєвий кадр з дружиною
Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим змушена була перервати відпустку в Таїланді і терміново мчати в Україну, встигнувши до закриття кордонів країни у зв'язку з карантином і пандемією коронавіруса. Так, прима-балерина і український прем'єр балету летіли додому в масках і дотримувалися всіх правил безпеки. Опинившись в Києві, пара все ще ділиться спогадами з відпустки. Олександр показав в Instagram чарівне романтичне відео з дружиною в райському місці, а також поділився ефектним знімком Катерини.
Олександр опублікував ексклюзивне фото Катерини в строкатому легкому платті-халаті. Вона кокетливо засвітила на камеру верх чорно купальника-бікіні і стрункі ніжки, прийнявши балетну позицію. Балерина позує в дверному отворі, а за її спиною на задньому фоні можна розглянути тропічну зелень і невеликий басейн.
"Артисти балету тримають своїх жінок не тільки в руках, але і в сильних ногах!" - підписав кадр Олександр, ноги якого також "встигли" потрапити в об'єктив.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Шанувальники балетної пари оцінили ефектний кадр
Скріншот коментарів
Раніше Олександр поділився яскравим роликом, який вражає не тільки буйством фарб, але і чуттєвістю. Він кружляє Катерину в чорному бікіні на руках прямо в блакитній воді теплого океану, а вона, розкинувши руки, насолоджується моментом.
Відео: instagram.com/stoianov_aleksandr
Підписники Стоянова прийшли в захват від видовищних кадрів.
Скріншот коментарів
Раніше Катерина Кухар нагадала і перерахувала найважливіші правила профілактики та безпеки на каранитні, здатні врятувати життя.