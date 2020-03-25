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Райська краса: чоловік Катерини Кухар заворожив пікантним фото дружини в Таїланді

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Чоловік прими-балерини показав чуттєвий кадр з дружиною

Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим змушена була перервати відпустку в Таїланді і терміново мчати в Україну, встигнувши до закриття кордонів країни у зв'язку з карантином і пандемією коронавіруса. Так, прима-балерина і український прем'єр балету летіли додому в масках і дотримувалися всіх правил безпеки. Опинившись в Києві, пара все ще ділиться спогадами з відпустки. Олександр показав в Instagram чарівне романтичне відео з дружиною в райському місці, а також поділився ефектним знімком Катерини.

Олександр опублікував ексклюзивне фото Катерини в строкатому легкому платті-халаті. Вона кокетливо засвітила на камеру верх чорно купальника-бікіні і стрункі ніжки, прийнявши балетну позицію. Балерина позує в дверному отворі, а за її спиною на задньому фоні можна розглянути тропічну зелень і невеликий басейн.

"Артисти балету тримають своїх жінок не тільки в руках, але і в сильних ногах!" - підписав кадр Олександр, ноги якого також "встигли" потрапити в об'єктив.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Шанувальники балетної пари оцінили ефектний кадр

  • Супер фото
  • Дуже мило
  • Самі кращі, молодці
  • Який гарний підйом
  • Красива!

Скріншот коментарів

Раніше Олександр поділився яскравим роликом, який вражає не тільки буйством фарб, але і чуттєвістю. Він кружляє Катерину в чорному бікіні на руках прямо в блакитній воді теплого океану, а вона, розкинувши руки, насолоджується моментом.

Відео: instagram.com/stoianov_aleksandr

Підписники Стоянова прийшли в захват від видовищних кадрів.

  • Любов врятує світ! Ви надихаєте!
  • Неймовірна краса
  • Ой як гарно. Ви супер
  • Милі
  • Краса

Скріншот коментарів

Раніше Катерина Кухар нагадала і перерахувала найважливіші правила профілактики та безпеки на каранитні, здатні врятувати життя.

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