Райская красота: муж Екатерины Кухар заворожил пикантным фото жены в Таиланде

Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым вынуждена была прервать отпуск в Таиланде и срочно мчаться в Украину, успев до закрытия границ страны в связи с карантином и пандемией коронавируса. Так, прима-балерина и украинский премьер балета летели домой в масках и придерживались всех правил безопасности. Оказавшись в Киеве, пара все еще делится яркими воспоминаниями из отпуска. Александр показал в Instagram чарующее романтичное видео с женой в райском месте, а также поделился эффектным снимком Екатерины.

Александр опубликовал эксклюзивное фото Екатерины в пестром легком платье-халате. Она кокетливо засветила на камеру верх черно купальника-бикини и стройные ножки, приняв балетную позицию. Балерина позирует в дверном проеме, а за ее спиной на заднем фоне можно рассмотреть тропическую зелень и небольшой бассейн.

"Артисты балета держат своих женщин не только в руках, но и в сильных ногах!" - подписал кадр Александр, ноги которого также "успели" попасть в объектив.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Поклонники балетной пары оценили эффектный кадр

Супер фото

Очень мило

Самі кращі, молодці

Какой красивый подъем

Красивая!

Скриншот комментариев

Ранее Александр поделился ярким роликом, который поражает не только буйством красок, но и чувственностью. Он кружит Екатерину в черном бикини на руках прямо в лазурной воде теплого океана, а она, раскинув руки, наслаждается моментом.

Видео: instagram.com/stoianov_aleksandr

Подписчики Стоянова пришли в восторг от зрелищных кадров.

Любовь спасет мир! Вы вдохновляете!

Невероятная красота

Ой как красиво. Вы супер

Милые

Красота

Скриншот комментариев

Ранее Екатерина Кухар напомнила и перечислила важнейшие правила профилактики и безопасности на карантине, способные спасти жизнь.