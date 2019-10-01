ru
ua

Рай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з Маврикія

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Закохані досліджують всі куточки райського острова

Зовсім недавно співачка Ассоль відгуляла пишне весілля - 19 вересня дівчина вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненко, з яким знайома з дитинства. Зазначимо, що на торжестві наречена блищала в шикарній 23-кілограмовій сукні, а гостей розважали зірки українського шоу-бізнесу. Відразу після гулянь Катя Гуменюк (справжнє ім'я артистки) і її обранець відлетіли у весільну подорож.

Після порції дитячого захвату в Діснейленді в Парижі молодята вирушили на казковий Маврикій і зараз із задоволенням купаються в океані і досліджують мальовничі куточки острова.

На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася яскравими фото з поїздки до водоспадів. Для прогулянки співачка вибрала джинсові міні-шорти і білу сорочку.

Фото: Ассоль з чоловіком на Маврикії (instagram.com/assolmusic)

Закохані зробили кілька кадрів на тлі захопливого виду на водоспади, а також познайомилися з маленьким крокодилом і черепахою.

Фото: Ассоль з чоловіком на Маврикії (instagram.com/assolmusic)

"Кожна жінка мріє знайти у чоловікові друга. Я ж в хорошому другові знайшла чоловіка..." - поділилася щаслива новоспечена дружина.

Фото: Ассоль з чоловіком на Маврикії (instagram.com/assolmusic)

Користувачі мережі розжалобились красивою парою і побажали їм щастя.

  • Щастя вам
  • Золоті слова
  • Любимки
  • Які ви прекрасні
  • - Гарна пара
  • Вигляд просто зашкалює

Скріншот коментарів (instagram.com/assolmusic)

Нагадаємо, Ассоль умилила мережу зворушливим відео з коханим, показавши їхню історію кохання.

Сама досконалість: Олена Зеленська захопила стильним чорно-білим вбранням Як завжди прекрасна: Олена Зеленська підкорює Америку стильними нарядами в світлих тонах
Читати всі новини