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Як принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.09.2019 - 15:34
Як принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілля
Фото: Ассоль вийшла заміж (instagram.com/assolmusic)

Торжество відбулося 19 вересня в Києві

Українська співачка Катя Гуменюк, більш відома під псевдонімом Ассоль, днями відгуляла пишне весілля - 19 вересня вона обмінялася клятвами вірності зі своїм обранцем, яким став друг дитинства, бізнес-аналітик Артем Тараненко. Щаслива новоспечена дружина, яка раніше представила кліп на пісню про глобальну силу відносин, поділилася на своїй сторінці в Instagram цілою серією барвистих весільних знімків.

По фото видно, що свято було по-справжньому казковим, а наречена в розкішній білій сукні виглядала, як прекрасна принцеса.

В день свого весілля артистка блищала в білосніжній пишній сукні з довгим шлейфом, всипаному перлами. Зазначимо, що наряд вагою 23 кілограми був створений ліванським дизайнером Saiid Kobeisy, а його вартість - 26 тисяч доларів.

Як принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілля

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вийшла заміж (instagram.com/assolmusic)

Наречена доповнила розкішний образ красивими аксесуарами - сережками і діадемою з перлами, а також довгою фатою. Наречений же вибрав для церемонії класичний чорний костюм чорного кольору.

Як принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілляЯк принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілляЯк принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілля

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вийшла заміж (instagram.com/assolmusic)

Пишне торжество пройшло в одному з модних закладів Києва, а розважали гостей Тіна Кароль, Вєрка Сердючка і MONATIK. Ведучимизаходу стали зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Як принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілля

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вийшла заміж (instagram.com/assolmusic)

Катя поділилася знімками з коханим біля арки, а також показала ранок нареченої і свій шикарний наряд з усіх ракурсів.

Фото: Ассоль Катя Гуменюк вийшла заміж (instagram.com/assolmusic)

Шанувальники Ассоль засипали її привітаннями, теплими побажаннями і захопленими відгуками.

  • Дуже красива наречена. Вітаю
  • Кати...ти прекрасна
  • сама незабутня наречена найдивовижніший і казкова
  • Неймовірно красиво
  • Катюша, неймовірна!
  • ідеальні
  • Дуже красиво
  • Кращі
  • Неймовірно красива
  • Справжня королева. Щастя вам величезного
  • Принцеса
  • Божечки, як красиво

Як принцеса: Ассоль поділилася казковими фото зі свого пишного весілля

Скріншот коментарів (instagram.com/assolmusic)

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