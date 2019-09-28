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"Я в раю!": Ассоль показала барвисті фото з медового місяця

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.09.2019 - 17:08
"Я в раю!": Ассоль показала барвисті фото з медового місяця
Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Клханий відвіз співачку в два казкових місця

Українська співачка Катя Гуменюк, більш відома під псевдонімом Ассоль, зовсім нещодавно - 19 вересня - вийшла заміж за свого друга дитинства, бізнес-аналітика Артема Тараненко. Щаслива новоспечена дружина з задоволенням показала в мережі казкові моменти свого пишного весілля і похвалилася розкішним весільним вбранням. Відразу після одруження молодята відправилися в медовий місяць і Катя вже показала перші яскраві фото.

Спочатку Катя і Артем відправилися в Париж, де відвідали чарівне місце - Діснейленд. Щаслива Ассоль позувала на фоні замку в чорному платті і шкіряній куртці, а також з милими вушками Міккі Мауса на голові.

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

"Я в раю! А ще у мене найкращий чоловік на планеті, тому що терпить мої захоплені виски і походи на дитячі атракціони. Люблюююю", – написала задоволена дівчина .

Не обійшлося і без романтичного поцілунку з коханим серед казкових декорацій.

&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала барвисті фото з медового місяця&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала барвисті фото з медового місяця

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

Після чого парочка вирушила на екзотичний острів Маврикій. 25-річна Гуменюк показала струнку фігуру на пляжі, а також зворушливий напис "К+А = сердечко" на піску.

&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала барвисті фото з медового місяця

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

"Шматочок раю на землі", - зазначила співачка.

Підписники Ассоль захоплюються ефектними кадрами і бажають їй з чоловіком прекрасного відпочинку.

&quot;Я в раю!&quot;: Ассоль показала барвисті фото з медового місяця

Фото: Ассоль відправилася у весільну подорож (instagram.com/assolmusic)

Нагадаємо, Ассоль представила кліп на пісню про глобальну силу відносин. До речі, у новій композиції молода співачка змінила стиль звучання: від лірики і соулу перейшла до танцювальної музики.

Також українська прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля.

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