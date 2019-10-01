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Рай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з Маврикія

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.10.2019 - 22:07
Рай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з Маврикія
Фото: Ассоль з чоловіком (instagram.com/assolmusic)

Закохані досліджують всі куточки райського острова

Зовсім недавно співачка Ассоль відгуляла пишне весілля - 19 вересня дівчина вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненко, з яким знайома з дитинства. Зазначимо, що на торжестві наречена блищала в шикарній 23-кілограмовій сукні, а гостей розважали зірки українського шоу-бізнесу. Відразу після гулянь Катя Гуменюк (справжнє ім'я артистки) і її обранець відлетіли у весільну подорож.

Після порції дитячого захвату в Діснейленді в Парижі молодята вирушили на казковий Маврикій і зараз із задоволенням купаються в океані і досліджують мальовничі куточки острова.

На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася яскравими фото з поїздки до водоспадів. Для прогулянки співачка вибрала джинсові міні-шорти і білу сорочку.

Рай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з Маврикія

Фото: Ассоль з чоловіком на Маврикії (instagram.com/assolmusic)

Закохані зробили кілька кадрів на тлі захопливого виду на водоспади, а також познайомилися з маленьким крокодилом і черепахою.

Рай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з Маврикія

Фото: Ассоль з чоловіком на Маврикії (instagram.com/assolmusic)

"Кожна жінка мріє знайти у чоловікові друга. Я ж в хорошому другові знайшла чоловіка..." - поділилася щаслива новоспечена дружина.

Рай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з МаврикіяРай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з Маврикія

Фото: Ассоль з чоловіком на Маврикії (instagram.com/assolmusic)

Користувачі мережі розжалобились красивою парою і побажали їм щастя.

  • Щастя вам
  • Золоті слова
  • Любимки
  • Які ви прекрасні
  • - Гарна пара
  • Вигляд просто зашкалює

Рай для молодят: Ассоль зачарувала яскравими фото з Маврикія

Скріншот коментарів (instagram.com/assolmusic)

Нагадаємо, Ассоль умилила мережу зворушливим відео з коханим, показавши їхню історію кохання.

Love story: Ассоль розчулила мережу зворушливим відео з коханим "Я в раю!": Ассоль показала барвисті фото з медового місяця
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