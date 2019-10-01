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Рай для молодоженов: Ассоль очаровала яркими фото с Маврикия

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.10.2019 - 22:07
Рай для молодоженов: Ассоль очаровала яркими фото с Маврикия
Фото: Ассоль с мужем (instagram.com/assolmusic)

Влюбленные исследуют все уголки райского острова

Совсем недавно певица Ассоль отгуляла пышную свадьбу - 19 сентября девушка вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко, с которым знакома з детства. Отметим, что на торжестве невеста блистала в шикарном 23-килограммовом платье, а гостей развлекали звезды украинского шоу-бизнеса. Сразу после гуляний Катя Гуменюк (настоящее имя артистки) и ее избранник улетели в свадебное путешествие.

После порции детского восторга в Диснейленде в Париже молодожены отправились на сказочный Маврикий и сейчас с удовольствием купаются в океане и исследуют живописные уголки острова.

На своей страничке в Instagram Катя поделилась яркими фото с поездки к водопадам. Для прогулки певица выбрала джинсовые мини-шорты и белую рубашку.

Рай для молодоженов: Ассоль очаровала яркими фото с Маврикия

Фото: Ассоль с мужем на Маврикии (instagram.com/assolmusic)

Влюбленные сделали несколько кадров на фоне захватывающего дух вида на водопады, а также познакомились с маленьким крокодилом и черепахой.

Рай для молодоженов: Ассоль очаровала яркими фото с Маврикия

Фото: Ассоль с мужем на Маврикии (instagram.com/assolmusic)

"Каждая женщина мечтает в муже обрести друга. Я же в хорошем друге обрела мужа…" - поделилась счастливая новоиспеченная жена.

Рай для молодоженов: Ассоль очаровала яркими фото с МаврикияРай для молодоженов: Ассоль очаровала яркими фото с Маврикия

Фото: Ассоль с мужем на Маврикии (instagram.com/assolmusic)

Пользователи сети умилились красивой паре и пожелали им счастья.

  • Счастья вам
  • Золоті слова
  • Любимки
  • Какие вы прекрасные
  • Красивая пара
  • Вид просто зашкаливает

Рай для молодоженов: Ассоль очаровала яркими фото с Маврикия

Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)

Напомним, Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым, показав их историю любви.

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