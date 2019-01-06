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"Розтяжка, як у Настусі": в мережі захопилися гнучкістю Лободи

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2019 - 18:27
"Розтяжка, як у Настусі": в мережі захопилися гнучкістю Лободи
Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Зірка не забуває підтримувати себе у формі під час відпочинку

Користувачі мережі прийшли в захват від відео, що опублікувала Світлана Лобода, яка нещодавно показала підрісшу доньку на відпочинку в Instagram. Зірка продемонструвала чудову розтяжку, яку вона робить на мосту під час відпочинку на мальовничих Мальдівах.

&quot;Розтяжка, як у Настусі&quot;: в мережі захопилися гнучкістю Лободи

Скріншот поста: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка, стоячи спиною до камери в облягаючих спортивних штанях, милується виглядом на океан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: instagram.com/lobodaofficial/

Користувачі Instagram прийшли в захват від гнучкості зірки, позаздрили її чоловіку і попросили навчити робити так само.

"Хороша розтяжка, як у Настусі", - порівняв slavochka_mzv.

"Як для мами, що народила двох дітей - відмінно", - написав erioma_maks.

"Чоловікові заздрю", - написав nurikokirgizboev.

"Шпагат офігенний", - захопилася krupeichenkoalina_.

&quot;Розтяжка, як у Настусі&quot;: в мережі захопилися гнучкістю Лободи

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial/

Нагадаємо, нещодавно Лобода привітала Тілля Ліндеманна з днем народження, виклавши архівне фото співака в мережу.

Раніше ми писали про те, що дружина Дмитра Ступки дала пораду, як не стати жертвою "швидкої слави".

Також ми публікували незабутні фото, що ілюструють головні події в життя знаменитостей за 2018 рік.

Відео: РБК-Україна

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