"Розтяжка, як у Настусі": в мережі захопилися гнучкістю Лободи

Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Зірка не забуває підтримувати себе у формі під час відпочинку

Користувачі мережі прийшли в захват від відео, що опублікувала Світлана Лобода, яка нещодавно показала підрісшу доньку на відпочинку в Instagram. Зірка продемонструвала чудову розтяжку, яку вона робить на мосту під час відпочинку на мальовничих Мальдівах.

Скріншот поста: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка, стоячи спиною до камери в облягаючих спортивних штанях, милується виглядом на океан.

Відео: instagram.com/lobodaofficial/

Користувачі Instagram прийшли в захват від гнучкості зірки, позаздрили її чоловіку і попросили навчити робити так само.

"Хороша розтяжка, як у Настусі", - порівняв slavochka_mzv.

"Як для мами, що народила двох дітей - відмінно", - написав erioma_maks.

"Чоловікові заздрю", - написав nurikokirgizboev.

"Шпагат офігенний", - захопилася krupeichenkoalina_.

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial/

Нагадаємо, нещодавно Лобода привітала Тілля Ліндеманна з днем народження, виклавши архівне фото співака в мережу.

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Відео: РБК-Україна