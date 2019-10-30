Ростуть і не питають: Лілія Подкопаєва зворушила рідкісним фото з сином 6-річної давності

Лілія Подкопаєва останнім часом стала все частіше балувати своїх шанувальників сімейними фото. Не так давно, наприклад, українська спортсменка показала фото з підрослою 12-річною донькою Кароліною. Нагадаємо, що дівчинці дали ім'я на честь її зоряної хресної мами і близької подруги Подкопаєвої - Ані Лорак (справжнє ім'я - Кароліна Куєк). Щаслива мама з донькою прогулялися по осінньому місту Хелен (штат Джорджія, США). Зазначимо також, що Лілія з дітьми та своїм цивільним чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубинським живуть в США.

Тепер же настала черга зіркової мами опублікувати фото і з сином - 13-річним Вадимом. На опублікованих в instagram-сторіз фото Подкопаєва показала два фото з сином. При цьому один із знімків був зроблений ще 6 років тому!

“Шість років назаду. Ростуть і не питають", - підписала сонячне фото Лілія.

Лілія Подкопаєва з сином Вадимом, 6 років тому (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Інше фото - наші дні. Хлопчик обіймає зіркову маму, яка при цьому позує з букетом жовтих троянд.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Зазначимо, що Вадим Нагорний - прийомний син. Хлопчика Лілія та її екс-чоловік, бізнесмен Тимофій Нагорний всиновили у липні 2006 року. Подкопаєва неодноразово розповідала в різних інтерв'ю, що довгий час не могла завагітніти. Диво сталося якраз після усиновлення сина. У наступному ж році після цього у Лілії народилася дочка Кароліна.

Подгопаева з дітьми, а також Ігорем Дубинським відвідали шоу Cirque Du Soleil (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року Лілія Подкопаєва народила дівчинку, ім'я якої поки що не розголошується. Батьком дитини є цивільний чоловік спортсменки Ігор Дубинський. Лілія відразу ж після пологів показала фото з чоловіком і донькою з пологової палати!