Щастя в очах: Лілія Подкопаєва втретє стала мамою (фото)

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка народила своєму коханому Ігорю Дубинскому малюка

Українська спортсменка і Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Лілія Подкопаєва, яка зовсім недавно демонструвала значний живіт на ніжних фото, втретє стала щасливою мамою. Батьком малюка став коханий зірки, бізнесмен Ігор Дубинський. Радісна новина з'явилася на Facebook-сторінці програми "Сніданок з 1+1".

На зворушливому фото щасливий батько тримає на руках немовля, а Лілія посміхається в камеру, лежачи на кушетці.

"Друзі, яка прекрасна новина. @podkopayeva_official вкотре стала мамою! Наші щирі вітання Лілії та Ігорові з народженням маляти!" - йдеться в підписі до трогателнному знімка.

Фото: Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський стали батьками (facebook.com/snidanok)

Спортсменка вже виховує двох дітей – 13-річного прийомного сина Вадима та 12-річну доньку Кароліну від бізнесмена Тимофія Нагорного.

Про вагітність Лілії стало відомо наприкінці березня. Вона з'явилася під руку зі своїм коханим, бізнесменом Ігорем Дубінським на церемонії вручення премії "Людина року" з окуглившимся животиком. Тоді телеведуча Катя Осадча опублікувала фото пари в Instagram. На знімку було чітко видно, що гімнастка знаходится в цікавому положенні.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Під час вагітності Лілія вела активний спосіб життя і багато подорожувала. Наприклад, вона провела романтичну відпустку з Парижі зі своїм коханим чоловіком. До речі, у столиці Франції Лілія зустрілася зі своїми зірковими друзями – Потапом і Настею Каменських і Надею Дорофєєвою з Володимиром Дантесом.

Також Лілія встигла навідатись у Берлін і прогулятися по місту з подругами і насолодитися курортним сезоном в Одесі, відвідала Київ. Потім зірка повернулася в США, де зараз проживає.