Растут и не спрашивают: Лилия Подкопаева растрогала редким фото с сыном 6-летней давности

Лилия Подкопаева в последнее время стала все чаще баловать своих поклонников семейными фото. Не так давно, к примеру, украинская спортсменка показала фото с подросшей 12-летней дочкой Каролиной. Напомним, что девочке дали имя в честь ее звездной крестной мамы и близкой подруги Подкопаевой - Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек). Счастливая мама с дочкой прогулялись по осеннему городу Хелен (штат Джорджия, США). Отметим также, что Лилия с детьми и своим гражданским мужем, бизнесменом Игорем Дубинским живут в США.

Теперь же настала очередь звездной маме опубликовать фото и с сыном - 13-летним Вадимом. На опубликованных в instagram-сториз фото Подкопаева показала два фото с сыном. При этом один из снимков был сделан еще 6 лет назад!

“Шесть лет назада. Растут и не спрашивают”, - подписала солнечное фото Лилия.

Лилия Подкопаева с сыном Вадимом, 6 лет назад (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Другое фото - наши дни. Мальчик обнимает звездную маму, которая при этом позирует с букетом желтых роз.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Отметим, что Вадим Нагорный - приемный сын. Мальчика Лилия и ее экс-супруг, бизнесмен Тимофей Нагорный усыновили в июле 2006 года. Подкопаева неоднократно рассказывала в различных интервью, что долго время не могла забеременеть. Чудо произошло как раз после усыновления сына. В следующем же году после этого у Лилии родилась дочь Каролина.

Подгопаева с детьми, а также Игорем Дубинским посетили шоу Cirque Du Soleil (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, 19 сентября 2019 года Лилия Подкопаева родила девочку, имя которой пока что не разглашается. Отцом ребенка является гражданский муж спортсменки Игорь Дубинский. Лилия сразу же после родов показала фото с мужем и дочкой из родильной палаты!