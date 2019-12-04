"Розтанула переді мною": Женя Кот здивував одкровеннями про Наталю Могилевську

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Перееможець Танців з зірками 2019 розповів, як підкорив співачку на паркеті

Переможець шоу Танці з зірками 2019 Євген Кот розповів про роботу в парі зі своїми знаменитими партнерками по проекту Надею Дорофєєвою та Наталею Могилевською. Одкровеннями він поділився у програмі "Слава +" на Youtube-каналі "Люкс ФМ".

Хореограф і танцюрист три сезони поспіль виходив на паркет найтанцювальнішого шоу країни з різними зірковими партнерками. Женя зізнається, що до кожної шукав підхід і намагався розкрити її сильні сторони.

"Банально звучить, але з усіма було по-різному, кардинально по-різному. Надя – просто дівчина, Мішель взагалі така молоденька. Мені з нею було складніше, ніж з Надею – її довелося деяких сценічним речей навчити. Якщо Надя була з хорошим досвідом виступів, то Мішель – ні", - згадав переможець Танців з зірками 2019.

Надя Дорофєєва та Євген Кот (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Він розповів Славі Дьоміну, що не завжди в парі танцюрист-зірка досвідчений партнер є ведучим, і навів в приклад Наталю Могилевську та Ігоря Кузьменка.

"Танцюрист веде, а зірка ведена, але в різних ситуаціях по-різному. Наприклад, в Могилевської та Ігоря, там вела завжди Наташа. Вона вигадувала постановки, його з залу не випускала, сама не виходила", - стверджує Кот.

Хореограф зазначив, що якби можна булообирати, у своєму першому сезоні проекту він вибрав би в якості партнерки Наталю Могилевську. У 2017-му році пара танцювала джаз-фанк під час обміну партнерами. Женя стверджує, що йому вдалося приборкати на паркеті непросту вдачу Наталі.

Відео: Youtube/ Mogylevskaya

"Перший сезон. Я вибрав би Могилевську. Насправді мене довго сватали до неї, але я знав Наташу до цього і не розумів, як би ми спрацювалися. Ось ми помінялися один раз парами, і добре. Завжди говорили про те, що Наташа тяжіє над своїм партнером. Не знаю. Я прийшов, взяв її і все. І вона розтанула переді мною, і все було добре", - розповів Кот.

Відео Youtube/ Слава+

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