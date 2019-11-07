Одна мить: Влад Яма віддався ностальгії з Наталією Могилевською

Наталя Могилевська і Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Яма і Могилевська згадали про спільні танці

Влад Яма та Наталя Могилевська - все ще "найбільш обговорювана" пара цього тижня! Нагадаємо, що 3 листопада пройшов дійсно особливий ефір шоу Танці з зірками 2019. На паркет вийшли зіркові учасники попередніх сезонів. Ведучою балкона була мандрівниця Регіна Тодоренко. Більш того, на паркет повернулася його "легенда" - співачка та переможниця Танців 2017 року Наталя Могилевська. До речі, виконавиця трепетно звернулася до своєї екс-підопічної Тодоренко. За словами Могилевської, вона завжди знала, що ця "дівчинка далеко піде".

Зазначимо, що Могилевська двічі виходила на паркет танцювального проекту. У 2006 і 2017 році. Друга спроба з танцюристом Ігорем Кузьменко була вдалою і Наталія зайняла перше місце. А ось у 2006 році співачці дісталося срібло. Але саме дует з Владом Ямою запам'ятався глядачам і шанувальникам Наталі найбільше.

Під час 11-го ефіру Могилевська і Яма згадали про "колишні почуття" і знову вийшли на паркет удвох. Могилевська навіть виконала свій символічний хіт 2007 року "Цей танець".

Наталя Могилевська і Влад ЯмаТанцы з зірками 2019

Звичайно ж Наталя і Влад не могли не зробити спільні фото і не залишити зворушливі послання один одному.

“Дякую тобі, мій перший Учитель! Як це було красиво...Наші танці в проекторі на паркеті, Наша пісня у ритмі румби, улюблений глядач і Чапкіс за суддівським столом! Завдяки тобі мене ніколи не буде холодно взимку. Я починаю свою щоранку в танцювальному залі під теплі латиноамериканські ритми", - пише Могилевська.

А ось Яма був менш красномовний, але лаконічний: "13 років як одна мить..."

На загальному фото Яма і Могилевська обіймають один одного і щиро посміхаються.

Влад Яма і Наталія Могилевська (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники хореографа також поспішили прокоментувати його фото зі співачкою:

"Вибачте, але я вболівала за Зеленського, але з великим інтересом стежила і за вашою парою)))"

"А я за вашу пару вболівала)"

"Ви суперські"

“Ваші танці завжди були - найкращі!!! Ви - круті, класні і СУПЕРОВІ"

“А я вболівала за цю пару. Які класні були постановки"

“Обожнюю вас обох!!! Дуже хотілося б побачити танці пари номер 8"

"Так шкода,що танцю було мало(( Може ще раз,на біс,на фіналі, а?"

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зізналася, що мріє вийти на паркет у наступному сезоні Танці з зірками!