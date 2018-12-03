"Ангел" Victoria's Secret, яка помітно погладшала, проміняла подіум на власний бізнес

Фото: Міранда Керр (instagram.com/style_honarmandan)

Модель зараз знаходиться не в кращій фізичній формі, тому вона вирішила "поставити на паузу" свою подіумну кар'єру і випустити лінійку органічної косметики

Одна із самих прекрасних і улюблених багатьма моделей 35-річна Міранда Керр, яка довгі роки була беззмінним "ангелом" Victoria's Secret, відкрила в Лос-Анджелесі власний магазин з органічною косметикою. Концепцією бренду займалася сама Міранда. Як прихильник всього натурального, вона створила цілу лінійку косметики, що складається з органічних засобів для макіяжу та корисних продуктів по догляду за шкірою. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/style_honarmandan

Тим, хто стежить за роботою моделі, стало зрозуміло, що дівчина не прагне затримуватись на подіумі, а починає підшукувати варіанти для власного бізнесу, експлуатуючи по повній свою популярність.

Звичайно, вибирати обличчя своєї торгової марки Керр довго не довелося - власний бренд вона представляє сама. І на презентацію косметичного бутіка вона приїхала особисто, щоб познайомити потенційних покупців з б'юті-новинками.

Для презентації бутіка "ангел" вибрала світлий комплект з актуальною гамою нюд, що складався з міні-спідниці і штани з короткими рукавами. До нього вона підібрала туфлі тілесного відтінку, які чудово гармоніювали з жіночним образом молодої мами.

Фото: instagram.com/style_honarmandan

Майже півроку тому Мирранда Керр народила сина і з тих пір розмови про її фігуру не вщухають. У численних інтерв'ю вона сама зізнається, що поки що насолоджується тими формами, які здобула після народження дитини і якщо в майбутньому у неї з'явиться бажання скинути "немодельні" кілограми, вона неодмінно це зробить.

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Відео: РБК-Україна