Располневший "ангел" Victoria's Secret променяла подиум на собственный бизнес

Фото: Миранда Керр (instagram.com/style_honarmandan)

Модель сейчас находится не в лучшей физической форме, поэтому она решила "поставить на паузу" свою подиумную карьеру и выпустить линейку органической косметики

Одна из самых прекрасных и любимых многими моделей 35-летняя Миранда Керр, которая долгие годы была бессменным "ангелом" Victoria's Secret, открыла в Лос-Анджелесе собственный магазин с органической косметикой. Концепцией бренда занималась сама Миранда. Как приверженец всего натурального, она создала целую линейку косметики, состоящую из органических средств для макияжа и полезных продуктов по уходу за кожей. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/style_honarmandan

Тем, кто следит за работой модели, стало понятно, что девушка не стремится задерживаться на подиуме, а начинает подыскивать варианты для собственного бизнеса, эксплуатируя по полной свою популярность.

Конечно, выбирать лицо своей торговой марки Керр долго не пришлось - собственный бренд она представляет сама. И на презентацию косметического бутика она приехала лично, чтобы познакомить потенциальных покупателей с бьюти-новинками.

Для презентации бутика "ангел" выбрала светлый комплект в актуальной гамме нюд, состоявший из мини-юбки и джемпера с короткими рукавами. К нему она подобрала туфли телесного оттенка, которые прекрасно гармонировали с женственным образом молодой мамы.

Фото: instagram.com/style_honarmandan

Почти полгода назад Мирранда Керр родила сына и с тех пор разговоры о ее фигуре не утихают. В многочисленных интервью она сама признается, что пока что наслаждается теми формами, которые обрела после рождения ребенка и если в будущем у нее появится желание сбросить "немодельные" килограммы, она непременно это сделает.

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Видео: РБК-Украина