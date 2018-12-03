ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Располневший "ангел" Victoria's Secret променяла подиум на собственный бизнес

Lite » Звезды 03.12.2018 - 20:38
Располневший "ангел" Victoria's Secret променяла подиум на собственный бизнес
Фото: Миранда Керр (instagram.com/style_honarmandan)

Модель сейчас находится не в лучшей физической форме, поэтому она решила "поставить на паузу" свою подиумную карьеру и выпустить линейку органической косметики

Одна из самых прекрасных и любимых многими моделей 35-летняя Миранда Керр, которая долгие годы была бессменным "ангелом" Victoria's Secret, открыла в Лос-Анджелесе собственный магазин с органической косметикой. Концепцией бренда занималась сама Миранда. Как приверженец всего натурального, она создала целую линейку косметики, состоящую из органических средств для макияжа и полезных продуктов по уходу за кожей. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Располневший &quot;ангел&quot; Victoria's Secret променяла подиум на собственный бизнес

Фото: instagram.com/style_honarmandan 

 Тем, кто следит за работой модели, стало понятно, что девушка не стремится задерживаться на подиуме, а начинает подыскивать варианты для собственного бизнеса, эксплуатируя по полной свою популярность.

Конечно, выбирать лицо своей торговой марки Керр долго не пришлось - собственный бренд она представляет сама. И на презентацию косметического бутика она приехала лично, чтобы познакомить потенциальных покупателей с бьюти-новинками.  

Для презентации бутика "ангел" выбрала светлый комплект в актуальной гамме нюд, состоявший из мини-юбки и джемпера с короткими рукавами. К нему она подобрала туфли телесного оттенка, которые прекрасно гармонировали с женственным образом молодой мамы.

Располневший &quot;ангел&quot; Victoria's Secret променяла подиум на собственный бизнес

Фото: instagram.com/style_honarmandan

Почти полгода назад Мирранда Керр родила сына и с тех пор разговоры о ее фигуре не утихают. В многочисленных интервью она сама признается, что пока что наслаждается теми формами, которые обрела после рождения ребенка и если в будущем у нее появится желание сбросить "немодельные" килограммы, она непременно это сделает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

Кстати, ранее мы писали о том, что стало известно, кто из знаменитостей в возрасте до 30 лет самый высокооплачиваемый.

А также мы писали о том, что был определен самый популярный представитель британской королевской семьи.

Видео: РБК-Украина

Топ-100 самых вдохновляющих женщин мира: интервью с 66-летней украинской моделью Известная голливудская актриса поразила располневшей фигурой
Новости Украины косметикафигурамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь