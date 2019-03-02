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Розпирає гордість: Оля Полякова яскраво привітала дочку Марію з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2019 - 12:00
Розпирає гордість: Оля Полякова яскраво привітала дочку Марію з днем народження
Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка залишила теплі слова та побажання на адресу коханої дівчинки

У суботу, 2 березня, старшій донці відомої співачки Олі Полякової виповнилося 14 років. Напередодні знаменної дати дівчинка показала стильний образ, нагадавши про свій день народження. Знаменита мама вирішила публічно привітати дочку з 14-річчям і залишила в Instagram зворушливий і виразний пост з теплими словами на адресу юної красуні.

"Королева ночі" зазначила, що пишається Машею та її досягненнями. Аристка згадала, як дівчинка з'явилася на світ і навчила її бути мамою. Вона залишила доньці яскраві та емоційні щирі побажання.

"Моя зайка, Машенька, тобі 14, в таких випадках говорять "о, навіть не віриться" або "як швидко час пролетів", а я скажу - мені віриться! Я пам'ятаю кожну мить з моменту як ти з'явилася і 14 років вчила мене, бути мамою, і скажу тобі ти не погано справлялася! 14... А ти вже така самостійна , відповідальна, дуже заповзятлива, розумна, а головне дуже ніжна, чуйна і добра дівчинка! Мене розпирає гордість, що у мене така донька, я навіть трошки не вірю, це величезне щастя бути твоєю мамою! Будь тільки обов'язково здоровою і щасливою, і пам'ятай перед тобою відкриті всі дороги, і немає перешкод, вони тільки в думках! Так що нехай все, що ти захочеш збудеться, ти головне мрій! Мама", - залишила трепетний запис співачка в мікроблозі.

Розпирає гордість: Оля Полякова яскраво привітала дочку Марію з днем народження

Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

До побажань для Маші приєдналася і її знаменита тезка, телеведуча Маша Єфросиніна. Вона привітала маму і доньку з чудовим святом.

"Вітаю вас, дівчатка! Ви чудові, відкриті і чесні! Бажаю Маше, дівчинці з самим красивим ім'ям в світі, щастя і хороших людей поруч", - залишила зірка душевне послання для іменинниці.

До теплих слів приєдналася і популярна співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва. "Вітаю! Нехай все збудеться!" - написала вона.

Сама винуватиця торжества вирішила на честь свята поділитися яскравим фото з басейну, зробленим під час відпочинку з сім'єю в Таїланді. Дівчинка позує в чорному купальнику, спершись на бортик басейну, і обеззброююче посміхається в камеру.

"Ну, що ж з днем народження мене", - коротко і лаконічно підписала Маша мальовничий знімок.

Розпирає гордість: Оля Полякова яскраво привітала дочку Марію з днем народження

Фото: Маша Полякова (Instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчинка вирішили не бути осторонь і також залишили для неї побажання та поздоровлення.

"Всього найкращого, і всього такого, чого забажає душа", "Нереально красива дівчинка, з Днем народження тебе! Будь щаслива в усьому!", "Вітаю з Днем народження, бажаю позитивного сьогодні і щасливого завтра, яскравих емоцій і вражень, і, звичайно, вірних друзів!", "З днем народженням! Бажаю щастя, здоров'я і всього самого кращого!" - не скупилися на теплі слова фолловери.

Нагадаємо, що Оля Полякова оригінально пожартувала про поїздку на "Євробачення 2019", натякнувши на те, що не проти представляти країну на конкурсі.

Раніше Оля Полякова "засвітила" довгі стрункі ніжки в розкішному вбранні на прем'єрі фільму "Свінгери-2".

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