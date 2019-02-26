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Розкішна Оля Полякова в чудовому вбранні похвалилася нескінченними ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2019 - 14:46
Розкішна Оля Полякова в чудовому вбранні похвалилася нескінченними ногами
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка виконала в картині Свінгери 2 одну з головних ролей

"Королева ночі" української естради Оля Полякова, яка викликала фурор в мережі своїм фото у 18-річному віці, не тільки популярна співачка, але і вельми успішна актриса. Вона зіграла одну з головних ролей в еротичній комедії "Свінгери 2". Артистка залишилася вірна собі і прийшла на прем'єру фільму в ефектному вбранні з пікантними розрізами.

Полякова позувала фотографам в смугастій сукні незвичайного крою з високим розрізом спереду, який дозволяв помилуватися на її нескінченними ногами, а також відвертим декольте. Вона доповнила образ босоніжками на високому каблуці.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото, в тому числі зі своїм "чоловіком" з фільму.

Розкішна Оля Полякова в чудовому вбранні похвалилася нескінченними ногами

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Свінгери! З 1 березня! Всі в кіно! Я! Я і мій кіношний чоловік, Михайло Кукуюк!" - прокоментувала публікацію Оля.

Розкішна Оля Полякова в чудовому вбранні похвалилася нескінченними ногами

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники артистки тут же почали засипати її комлпиментами, захоплюючись як її зовнішнім виглядом на прем'єрі, так і акторською майстерністю.

  • "Ти шикарна"
  • "Мила ніжність"
  • "Ви розкішна. У п'ятницю всі в кіно! Обов'язково!))"
  • "Яка Ви шикарна! Богиня"
  • "Вміє себе подати .Грамоту за стильність"
  • "Божественно красива"
  • "Оля ти супер! І співачка і актриса і гуморист, скільки ще в тебе прихованих талантів! Молодчинка! Так тримати! А фільм бомба!"
  • "Яке гарне плаття", - пишуть підписники Полякової.

До речі, DZIDZIO, який також зіграв у фільмі, не став відставати і поділився спільним фото з Поляковою у своєму акаунті.

Розкішна Оля Полякова в чудовому вбранні похвалилася нескінченними ногами

Фото: (instagram.com/dzidzio)

"ВідСвінгували не по-дитячому. Запрошуємо в кінотеатри", - написав артист.

Нагадаємо, Оля Полякова розбурхала відео пристрасного поцілунку з Дашею Астаф'євою. Артистки вражають шанувальників пристрасними кадрами у фільмі "Свінгери 2".

До речі, під час зйомок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова блищала в сміливих образах і стильних вбраннях.

Відео: РБК-Україна

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