Розкішна Оля Полякова в чудовому вбранні похвалилася нескінченними ногами

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка виконала в картині Свінгери 2 одну з головних ролей

"Королева ночі" української естради Оля Полякова, яка викликала фурор в мережі своїм фото у 18-річному віці, не тільки популярна співачка, але і вельми успішна актриса. Вона зіграла одну з головних ролей в еротичній комедії "Свінгери 2". Артистка залишилася вірна собі і прийшла на прем'єру фільму в ефектному вбранні з пікантними розрізами.

Полякова позувала фотографам в смугастій сукні незвичайного крою з високим розрізом спереду, який дозволяв помилуватися на її нескінченними ногами, а також відвертим декольте. Вона доповнила образ босоніжками на високому каблуці.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото, в тому числі зі своїм "чоловіком" з фільму.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Свінгери! З 1 березня! Всі в кіно! Я! Я і мій кіношний чоловік, Михайло Кукуюк!" - прокоментувала публікацію Оля.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники артистки тут же почали засипати її комлпиментами, захоплюючись як її зовнішнім виглядом на прем'єрі, так і акторською майстерністю.

"Ти шикарна"

"Мила ніжність"

"Ви розкішна. У п'ятницю всі в кіно! Обов'язково!))"

"Яка Ви шикарна! Богиня"

"Вміє себе подати .Грамоту за стильність"

"Божественно красива"

"Оля ти супер! І співачка і актриса і гуморист, скільки ще в тебе прихованих талантів! Молодчинка! Так тримати! А фільм бомба!"

"Яке гарне плаття", - пишуть підписники Полякової.

До речі, DZIDZIO, який також зіграв у фільмі, не став відставати і поділився спільним фото з Поляковою у своєму акаунті.

Фото: (instagram.com/dzidzio)

"ВідСвінгували не по-дитячому. Запрошуємо в кінотеатри", - написав артист.

Нагадаємо, Оля Полякова розбурхала відео пристрасного поцілунку з Дашею Астаф'євою. Артистки вражають шанувальників пристрасними кадрами у фільмі "Свінгери 2".

До речі, під час зйомок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова блищала в сміливих образах і стильних вбраннях.

Відео: РБК-Україна